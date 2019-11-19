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Названы главные бизнес-провалы Пугачевой

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Названы главные бизнес-провалы Пугачевой

Москва, 19 ноября. Алла Пугачева смогла прославиться как певица, однако как бизнесмен звезда вынуждена была признать поражение.

Пугачева не скрывает, что деньгами пользуется неумело. Ярким примером этого заявления стало участие звезды в финансовой пирамиде «Властилина», в которую она вложила 1,7 миллиона долларов.

Примадонна вкладывала средства в парфюм, шоу, чипсы, мастерские. Однако ни одна из ее задумок не стала приносить прибыль.

В начале нулевых Пугачева с тогдашним супругом Филиппом Киркоровым привезла в Россию мюзикл «Чикаго». На покупку прав и создание шоу они потратили около пяти миллионов долларов. Ожидалось, что российская постановка затмит оригинал, однако мюзикл в России ждал провал. Шоу закрылось в 2003 году, оставив трещину в отношениях супругов и двухмиллионный долг.

Еще ранее Пугачева совместно с французской фирмой Sogo решила создать аромат имени себя. Духи «Алла» широко рекламировались, однако активно покупались только первый год. Певица объяснила провал юридической неграмотностью и неопытностью: по словам артистки, она подписала договор на невыгодных условиях. К 1995 году «посыпалось» все производство.

Названы главные бизнес-провалы Пугачевой

В 2001 году Пугачева представила россиянам чипсы «АБ», для производства которых был куплен пустующий цех одного из предприятий Крымска. За год продукт смог завоевать лишь 0,1% сегмента. В 2006 году стоявший до того времени вхолостую завод был продан за 600 тысяч евро.

Однако певица решила попробовать себя еще в одной сфере и открыла мастерскую эстрадного искусства для детей и юношества «Рецитал». Школа четыре года пользовалась популярностью у родителей, несмотря на то, что стоимость обучения в ней составляла 40 тысяч в месяц. Однако к 2018 году мастерская перестала себя окупать из-за дорогой аренды помещения на Арбате. В 2019 году в школе раздали последние дипломы на последнем выпускном.

Мало кто помнит, что Пугачева издавала и собственный журнал, который был назван не оригинально — «Алла». В 90-х вышел от силы десяток номеров издания. Фоторепортаж с «Рождественских встреч» Пугачевой, интервью Киркорова, гороскоп от Линды Гудмар так и не заставили россиян раскупать журнал: расходы на который в итоге превысили доходы, пишет «Экспресс-газета».

Ранее стало известно, что Пугачева на своем выступлении в Минске 2 ноября заработала 17,6 миллиона рублей. 

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Источник: Экспресс-газета
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