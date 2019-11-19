Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики

Москва, 19 ноября. Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом устанавливается возможность обращения к нацистской символике или сходной с ней в случаях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма при отсутствии признаков ее пропаганды или оправдания.

Таким образом устраняется существующая правовая коллизия, при которой одним законом — «О противодействии экстремистской деятельности» — использование соответствующей символики при отсутствии пропаганды разрешено, а вторым — «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — категорически запрещено.

«Сегодня у нас есть возможность принять важное решение для улучшения морального климата в обществе. Мы убираем очень серьезный общественный раздражитель», — рассказала журналистам один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

При этом она отметила, что «спорных случаев», на ее взгляд, будет немного, а решение по ним примет суд.

«В ближайшее время необходимо будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Такой законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству», — напомнила она.

В беседе с ФАН свою позицию о принятом решении озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Нам предлагается более взвешенный, продуманный подход к данной проблеме (использование символики. — Прим. ФАН). При этом в законе специально оговаривается: использование нацисткой символики допустимо лишь в том случае, если в научных работах и произведениях искусства оно формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма», — заявил парламентарий.

Он также утонил, что нормы закона, прежде всего, коснутся «произведений литературы, живописи, театра и кино, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны и исторических процессах, происходивших в мире в 1930–1940 годы».