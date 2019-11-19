В Германии считают, что через 20 лет статус Крыма может никого волновать

Берлин, 19 ноября. Статус Крыма через 20 лет уже может никого не интересовать, вопрос принадлежности полуострова не должен мешать России и Европе решать более важные вопросы. Об этом сообщил во вторник во время Пятого молодежного форума «Потсдамские встречи» немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Немецкий политик не исключил, что через пару десятков лет статус Крыма вообще никого в действительности волновать не будет. При этом он подчеркнул, что сегодня никто не собирается «ничего назад отдавать». Кроме того, он призвал не делать из этого предмет регулярных споров.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы статус Крыма стал для нас камнем преткновения и исключил все варианты и закрыл все пути, которые у нас есть», — указал он.

Немецкий политик считает, что отношение к статусу российского полуострова не должно мешать в решении других проблем и тормозить прогресс в отношениях с Москвой.

«Крымский вопрос мешает решать более срочные вопросы, от которых зависит жизнь людей. В Крыму никто не страдает, а вот на востоке Украины — извините», — резюмировал Платцек.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Украинская сторона до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».