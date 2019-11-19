Согласно подсчетам ФАН, базирующимся на данных Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики, США добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до встречи в «Айн-Иссе» им приходилось оставлять себе только 25 процентов от этой суммы, то после переговоров с верхушкой SDF, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился. В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.



Теперь Соединенные Штаты забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц, и только около 10 миллионов долларов в месяц распределяют между руководящей верхушкой курдских боевиков. Нам удалось подтвердить сразу из нескольких источников, что только «главнокомандующему» «Демократических сил Сирии» Мазлуму Абди ежемесячно платят 5 миллионов долларов США. Остальные средства идут на покрытие издержек, связанных с транспортом и логистикой.