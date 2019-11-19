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19 Ноября 2019
США используют наемников ЧВК Blackwater и террористов для кражи нефти в Сирии
Откуда у курдского террориста появились часы за сотни тысяч долларов, как с этим связаны американские наемники из ЧВК Blackwater, и куда американцы продают краденную сирийскую нефть — читайте в расследовании ФАН.
В начале ноября Федеральное агентство новостей (ФАН) вскрыло факт того, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки.

Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.
С баз США в Ираке отряды ЧВК перевозятся через Синджар, а затем в районе Ас-Сфука пересекают границу и оказываются в оккупированных американцами районах Сирии. Дальнейшее изучение информации, полученной Федеральным агентством новостей от источников на территории, позволило подробней понять, как именно Соединенные Штаты Америки крадут сирийскую нефть и отмывают полученные от ее незаконной продажи доходы.
Тысячи военных и наемников США
Источники ФАН в сирийском мухабарате поделились разведданными, согласно которым на момент публикации данного материала в провинции Дейр-эз-Зор находится 765 военнослужащих армии США. По уточненной информации, как и сообщалось ранее, они больше не играют ключевой роли в выполнении главной цели Вашингтона в Сирии — оккупации нефтегазовых полей.
«Кроме военных, мы наблюдаем американских наемников. Они передвигаются с оружием, сопровождая колонны нефтевозов. У них на вооружении находятся, как минимум, семь оставленных армией США вертолетов AH-64 Apache, несколько десятков боевых машин пехоты M2 «Брэдли», а также несколько 155-мм гаубиц М777 дальностью стрельбы до 30 километров. Точное количество мы пока определить не смогли»
Источник ФАН в сирийской службе безопасности
Слова сотрудника мухабарата подтверждают и многочисленные фото- и видеоматериалы, которые ранее публиковали пользователи социальных сетей.
Кроме этого, в распоряжении Федерального агентства новостей оказались точные координаты расположения действующих американских военных баз, которыми пользуются не только военнослужащие США, но и наемники из ЧВК Blackwater. Все объекты находятся в непосредственной близости от крупных нефтегазовых полей.
Одновременно с сотрудниками американской частной военной компании в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыло несколько конвоев со строительной техникой, необходимой для возведения новых опорных пунктов США за Евфратом.

Как ранее сообщало ФАН, в настоящее время проходит развертывание двух новых военных объектов в окрестностях города Ас-Сувар к востоку от Дейр-эз-Зора. Эту информацию подтверждают данные в соцсетях, а также источники турецкого информагентства Anadolu. Новые пункты базирования около Ас-Сувара возводятся для размещения нескольких тысяч наемников из Blackwater.
Жители под игом Blackwater
При этом, как сообщили источники ФАН в сирийской разведке, среди наемников много неамериканских граждан. Известно, что в рядах Blackwater и раньше состояло множество лиц из Латинской Америки, особенно из Колумбии и Уругвая, а также из Западной Африки — в основном, из Сьерра-Леоне.

Между тем в Дейр-эз-Зоре среди 2,5 тысяч членов ЧВК присутствует и некоторое количество арабов, прибывших, скорее всего, из Ирака. Это подтверждают источники ФАН среди арабских племен, проживающих на восточном берегу реки Евфрат. По их словам, американские наемники терроризируют местных жителей и наводят свои порядки на оккупированной США территории Сирии. Федеральному агентству новостей удалось найти нескольких жертв американцев, и в настоящее время мы ведем переговоры об эксклюзивном интервью, в котором они расскажут о преступлениях наемников Blackwater.
Дорога из Сирии в Ирак
Федеральное агентство новостей на основании представленных ранее Минобороны РФ данных, а также информации, полученной от собственных источников, составило точный маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак.
Украденная с сирийских месторождений нефть направляется в район Камышлы, а оттуда колонны бензовозов следуют к сирийско-иракской границе, которую пересекают через погранпереход Телль-Кочер.

По данным, которые ФАН предоставили источники в одной из нефтяных компаний, работающих на территории Иракского Курдистана, легкая нефть, добываемая, например, на сирийских полях Аль-Омар и Аль-Джафра доставляется в Эрбиль, тяжелая нефть — с месторождений вокруг Румейлана в Хасаке — в Киркук. Там нефть продается, как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана.
Встреча в «Айн-Иссе»
Территории Сирии и Ирака, где США ведут свой незаконный нефтяной бизнес, занята курдскими вооруженными бандформированиями. Тем не менее, группировки курдских боевиков выполняют, скорее, лишь роль медийной ширмы, под прикрытием которой американцы превращают природные богатства, принадлежащие сирийскому народу, в деньги на своих счетах.

До весны этого года курдским террористам, которые номинально контролируют нефтегазовые месторождения на северо-востоке Сирии, отходило порядка 75% дохода от нелегального нефтебизнеса США. Однако в апреле представители Пентагона и высокопоставленные главари «Демократических сил Сирии» провели встречу на американской военной базе в Айн-Иссе. Доказательства, подтверждающие факт встречи, а также ее содержания имеются в распоряжении ФАН.
Согласно подсчетам ФАН, базирующимся на данных Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики, США добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до встречи в «Айн-Иссе» им приходилось оставлять себе только 25 процентов от этой суммы, то после переговоров с верхушкой SDF, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился. В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.

Теперь Соединенные Штаты забирают себе порядка 70-80 миллионов долларов прибыли в месяц, и только около 10 миллионов долларов в месяц распределяют между руководящей верхушкой курдских боевиков. Нам удалось подтвердить сразу из нескольких источников, что только «главнокомандующему» «Демократических сил Сирии» Мазлуму Абди ежемесячно платят 5 миллионов долларов США. Остальные средства идут на покрытие издержек, связанных с транспортом и логистикой.
Схема «отмыва»
Своя схема у США существует и для отмывания денег, полученных от продажи краденной сирийской нефти. Ею же пользуются и Мазлум Абди, и остальная компания главных курдских приспешников Вашингтона. Ключевую роль в ней играют американский Union Bank и катарский Al Baraka Bank. Их филиалы расположены на территории Ирака, недалеко от американских баз в Аль-Кайяре и Киркуке.
Отметим, что Union Bank в Ираке известен тем, что уже давно работает с наемниками из ЧВК Blackwater. Так, по сообщениям источников ФАН в одной из нефтяных компаний в Эрбиле, наемники переправляют наличные, полученные от сбыта очередной партии сирийских энергоресурсов, в отделение банка в Ираке. Затем каждые 10-15 дней эти средства перевозятся самолетом в США, чаще всего, в отделение в Миссисипи, и кладутся на один из открытых через третьих лиц счетов.

Безусловно, вся эта система не могла бы работать без полностью подконтрольных ставленников на месте. Такой опорой для криминального бизнеса США стали курдские радикальные группировки из состава SDF и лично главарь «Демократических сил» Мазлум Абди.
Боевик РПК с 20-летним стажем
Главарь так называемых проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди состоит в Рабочей партии Курдистана (РПК) вот уже двадцать лет. Похоже, ни его самого, ни Вашингтон совсем не смущает тот факт, что данная организация признана террористической далеко не только в Турции, но и во многих других странах, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Не смутило и его сторонников, что человек, представляющийся коммунистом, вдруг начал носить часы за 300 тысяч долларов.

Известный также под именем Мазлум Кобани, а в РПК действующий как «Шахин Чило» («Ястреб Чило»), многоликий лидер SDF в действительности носит имя Фархад Абди Шахин. Он, сирийский курд по национальности, родился в 1967 году и позже получил образование инженера в Университете Алеппо.
Однако вскоре Абди свернул не на ту дорожку. 1990 год стал поворотным в его судьбе — тогда молодой человек, попавший под обаяние курдских радикальных течений, вступил в Рабочую партию Курдистана, определив себя как боевика на всю дальнейшую жизнь.

При этом известно, что нынешний главарь SDF изначально не был в составе группировки на рядовых позициях — его уже на тот момент связывала тесная дружба с одиозным вождем «партии» Абдуллой Оджаланом. По данным некоторых турецких и арабских источников, «Чило» — не просто друг, а, более того, приемный сын Оджалана, что, кстати, могло бы многое объяснить.

В тот период Сирия была главной базой РПК. Незаконная подрывная деятельность на территории САР приводила к неоднократным задержаниям Абди. Власти страны арестовывали его в сумме пять раз.
Из Сирии в Турцию, Европу и Ирак
Не менее активно в 90-е годы он также вел террористическую деятельность и в Турции, преимущественно в регионе Шемдинли на территории провинции Хаккари. Там на рубеже веков бои между турецкими войсками и боевиками РПК не утихали почти ни на минуту. Последние, кроме того, часто устраивали взрывы, которые унесли множество жизней как военных, так и мирных граждан.

Из-за этого Фархад Абди Шахин, наряду с десятком других террористов Рабочей партии Курдистана, числится в «красном» списке самых опасных и разыскиваемых преступников в Турции.

Необходимо заметить, что высокая активность курдских бандформирований в этой местности сохраняется и в последние годы. Например, 9 октября 2016 года радикалы подорвали в Шемдинли заминированный автомобиль, где находилось не меньше пяти тонн взрывчатки. В результате погибли десять турецких военнослужащих и восемь мирных жителей. Еще как минимум 27 человек, в том числе 11 солдат, получили ранения.
В начале 2000-х «Шахин Чило» уехал в Европу, где вместе с другими высокопоставленными членами РПК занимался пропагандой деятельности группировки в ЕС.

В 2003 году будущий лидер SDF отправился в Северный Ирак — в лагерь для беженцев «Махмур», который, как не раз подчеркивала Анкара, является одним из главных оплотов РПК. Уже там Абди быстро вошел в ряды высших главарей «партии» и скоро возглавил крыло спецопераций группировки — «Народные силы самообороны» (YPG).

Данная бандгруппа обвиняется Анкарой в целом ряде терактов на территории Турции с 2005 года и до наших дней: на площади Таксим в Стамбуле 31 октября 2010 года, на курорте Чешме в Измире в 2005-м, в Газиантепе в августе 2016-го и многих других.

В августе 2014 года Абди инициировал переговоры с США по поводу сотрудничества, проходившие в иракской провинции Сулеймания. Вскоре после этого он, уже будучи в статусе главнокомандующего новообразованными «Демократическими силами», вернулся на родину в Сирию.
На что Мазлум «обменял» сирийскую нефть
Мазлум Абди стал в пропаганде США чуть ли не героем, и будто бы главным борцом за свободу и демократию на всем Ближнем Востоке. Все эти фейковые регалии он получил в обмен на предоставление американцам абсолютной власти в нефтеносных районах родной Сирии.

Обласканный американскими пропагандистами и обзаведшийся влиятельными союзниками в Белом доме, Мазлум Абди получил множество выгод лично для себя, которыми он сейчас с упоением и пользуется.

Так, главарь SDF теперь имеет большие поместья в Калифорнии и Флориде, как стало известно источникам ФАН в курдской диаспоре. Последнее, как удалось выяснить, ему подарили высокопоставленные чиновники из Пентагона, в обмен Абди дал обещание сохранять лояльность Штатам.

Есть и другие свидетельства, раскрывающие полученные Мазлумом Абди финансовые выгоды от сотрудничества с американцами.
Так, на более ранних фото и видео с главарем SDF на его руке можно увидеть дешевые часы Casio с калькулятором. Теперь же запястье Абди украшают солидные Patek Philippe, которые стоят порядка 300 тысяч долларов. Причем, как можно заметить сразу на нескольких новых записях интервью, курдский командир стыдливо прячет циферблат, перевернув часы на тыльную сторону запястья, стараясь не демонстрировать обретенное богатство.

Откуда же у курдского «коммуниста», каким он себя считает, могут быть такие дорогие часы и поместья в Штатах? Очевидно, что «Чило» уже давно продал свои идеи ради личного обогащения, превратившись всего лишь в подручного США, пользующуюся частью нелегальной прибыли американцев от контрабанды сирийской нефти.
Дружба с США
Уже с момента создания SDF факт существования крепких связей между Мазлумом Абди и Вашингтоном был очевиден. Американцев поначалу немного смущала дружба их нового союзника с Оджаланом и его открытое членство в Рабочей партии Курдистана, которая ими самими же была провозглашена террористической группировкой, но вскоре благодаря успешному сотрудничеству в деле воровства сирийских нефтегазовых ресурсов США перестали стесняться этой неудобной правды.

Еще в начале партнерства в период начала сирийского конфликта в 2011-2012 годах Мазлум Абди подвергся жесткой критике своих соплеменников за связи с Соединенными Штатами. Об этом рассказал бежавший в Турцию бывший главный представитель бандгрупп SDF Талал Сило. По его словам, дружбу «Чило» с американцами крайне не одобряли некоторые другие высокопоставленные члены РПК, в частности — Сабри Ок и Фехман Хусейн.
К 2017 году Вашингтон почти перестал скрывать свои тесные связи с одним из главных действующих членов РПК, из-за чего его отношения с Анкарой стали портиться еще стремительнее. Тогда, после возобновления Турцией антитеррористической военной операции «Коготь» в иракском Синджаре, Абди вместе с офицерами спецназа США осмотрел уничтоженные базы в горной местности Карачок.

После этого высокопоставленные представители Пентагона, и в том числе бывший глава Джеймс Мэттис и пресс-секретарь ведомства Роберт Мэннинг, а также глава Центрального командования (CENTCOM) США Кеннет Маккензи неоднократно высказывали слова поддержки «Демократическим силам» и лично Мазлуму Абди.

Президент США Дональд Трамп в скандально известном письме своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану даже предлагал «познакомить» его с главарем SDF. Лидер Турции, в свою очередь, ответил отказом и потребовал немедленно выдать «Шахина Чило».
Как США пытались «отмыть» преступления Абди
Анкара в целом неоднократно упрекала Вашингтон в том, что он пытается «легитимизировать» курдских террористов, причастных к множеству преступлений, и превратить их в одну из законных сторон на переговорах по сирийскому конфликту и другим ближневосточным проблемам.

Об этом в конце прошлого месяца вновь сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после милого телефонного разговора Трампа и Абди. Более того, группа американских сенаторов в октябре попросила Госдеп выдать «Чило» визу для посещения Штатов, чтобы тот мог выступить перед Конгрессом.

Глава турецкого министерства юстиции Абдулхамит Гюль в ответ предупредил, что как только Абди появится на территории США, Анкара направит требование о его выдаче по линии Интерпола.
Телефонные беседы главарь РПК, уже не скрываясь, ведет и с сенатором Линдси Грэмом. В одном из последних разговоров они сошлись на том, что антитеррористическая операция Анкары «Источник мира» — это якобы «этническая чистка».

Таким образом, американцы ради своих планов на чужую нефть легко ушли от своего союзника по НАТО и выстроили коалицию с главным врагом турок и открытыми террористами, что признано на международном уровне, — с членами Рабочей партии Курдистана.
Итоги
Ситуацию в зоне оккупации США на северо-востоке САР также осложняет тяжелейшая гуманитарная обстановка. Занятые выкачкой нефти, американцы предоставляют курдским террористам полную свободу действий, которые между тем чинят произвол в местных городах и поселках — вплоть до настоящего геноцида арабского населения, которое в этом регионе составляет этническое большинство.

Соединенные Штаты легко закрывают на это глаза, поскольку «курдская ширма» им необходима для дальнейшего ведения криминального нефтебизнеса.

Безусловно, деятельность США и их карманных бандформирований курдов — это ни что иное, как наглое разграбление ресурсов независимой Сирийской Арабской Республики, которые составляют важнейшую частью всего ее национального богатства.
И сам официальный Дамаск, и российские представители, в том числе Мария Захарова, Сергей Лавров, Александр Малькевич, уже не раз обращали внимание мировой общественности на данные преступления Вашингтона в САР. Однако крупнейшие международные организации, и в том числе ООН, все еще предпочитают игнорировать эти факты.

В таких условиях антитеррористическая операция Турции «Источник мира» — это совершенно необходимая мера, которая позволяет выбить террористов SDF с части месторождений на севере Сирии. Потеряв местного проводника в виде курдских боевиков, американцы уже не смогут нелегально эксплуатировать данные нефтегазовые поля.

К тому же Анкара, в отличие от Вашингтона и радикалов РПК, — это, так или иначе, близкий сосед САР, являющийся при этом одним из ключевых участников Астанинского процесса. В дальнейшем договориться с турками сирийцам будет намного проще, нежели с американцами, если, к примеру, зона действия турецких войск расширится до 200 километров вглубь Сирии, и радикалы SDF будут выбиты с другой значительной части нефтяных источников сирийского Заевфратья.

Федеральное агентство новостей продолжает изучать деятельность США на северо-востоке Сирии, и в ближайшее время опубликует материал о том, как американские наемники из Blackwater наводят свои порядки на оккупированных ими территориях ближневосточной страны.
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