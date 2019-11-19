И сам официальный Дамаск, и российские представители, в том числе Мария Захарова
, Сергей Лавров
, Александр Малькевич
, уже не раз обращали внимание мировой общественности на данные преступления Вашингтона в САР. Однако крупнейшие международные организации, и в том числе ООН, все еще предпочитают игнорировать эти факты.
В таких условиях антитеррористическая операция Турции «Источник мира» — это совершенно необходимая мера, которая позволяет выбить террористов SDF с части месторождений на севере Сирии. Потеряв местного проводника в виде курдских боевиков, американцы уже не смогут нелегально эксплуатировать данные нефтегазовые поля.
К тому же Анкара, в отличие от Вашингтона и радикалов РПК, — это, так или иначе, близкий сосед САР, являющийся при этом одним из ключевых участников Астанинского процесса. В дальнейшем договориться с турками сирийцам будет намного проще, нежели с американцами, если, к примеру, зона действия турецких войск расширится до 200 километров вглубь Сирии, и радикалы SDF будут выбиты с другой значительной части нефтяных источников сирийского Заевфратья.
Федеральное агентство новостей продолжает изучать деятельность США на северо-востоке Сирии, и в ближайшее время опубликует материал о том, как американские наемники из Blackwater наводят свои порядки на оккупированных ими территориях ближневосточной страны.