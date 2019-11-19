Кедми объяснил, почему Зеленский «рвется» на саммит в «нормандском формате»

Москва, 19 ноября. Киев всячески стремится провести встречу лидеров «нормандской четверки», чтобы придать президенту Украины Владимиру Зеленскому «международный статус». Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Эксперт объяснил, почему Зеленский «рвется» на саммит в «нормандском формате». Он отметил, что президент Украины заинтересован в проведении встречи, особенно в свете обнародования его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«С Трампом он говорил — вляпался. Основная его проблема во внешней политике какая? Чтобы он стоял лицом к лицу с Путиным. Это самоцель. А о чем говорить? Что делать? О чем договариваться? У него есть политическая платформа?» — заявил Кедми в эфире телеканала ТВЦ.

По его мнению, Владимир Зеленский до сих пор не смог выстроить на Украине ни одну структуру, которая выполняла бы его распоряжения. Кроме того, добавил Кедми, Украина больше не нужна Вашингтону с точки зрения реализации «национальных интересов» США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа поездки российского лидера Владимира Путина в Париж, где пройдет саммит в «нормандском формате», в настоящее время прорабатывается. Саммит лидеров четырех стран — РФ, Украины, Франции и Германии, — назначен на 9 декабря.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР.