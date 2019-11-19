Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400

Анкара, 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право», — сообщил Тайип Эрдоган в ходе выступления в турецкой столице.

Напомним, 13 ноября президенты Турции и США провели встречу в Белом доме. Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе и поставки российских ЗРС в Анкару. Во время пресс-конференции по итогам встречи президент США заявил, что покупка Анкарой С-400 «является проблемой» для Вашингтона, передает НСН.

США надеялись, что Турция откажется от российских С-400 и закупит американские системы Patriot. Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приобрести данное вооружение у США, однако при этом не намерена отказываться от поставок российских ЗРС.

Россия и Турция заключили соглашение о поставках С-400 еще в 2017 году. Соединенные Штаты выступили против данной сделки и пригрозили Анкаре санкциями, а также исключили Турцию из программы по американским истребителям F-35, пишут «Известия». Однако Анкара не поддалась давлению Вашингтона, и поставки российских ЗРС в Турцию начались в соответствии с договоренностями 12 июля 2019 года.