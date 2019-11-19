Физлиц смогут признавать иноагентами в России

Москва, 19 ноября. Госдума приняла во втором чтении проект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом, в частности, предлагается установить обязанность соответствующих изданий учреждать российской юридическое лицо. Материалы данного медиа или юрлица при этом должны будут распространяться только со специальным указанием.

Кроме того, в документе говорится о возможности признавать иноагентом организацию или частное лицо. Так, речь идет о тех, кто публикует сообщения зарубежного СМИ-иноагента или учрежденного им юрлица или участвует в их создании. При этом условием для признания станет получение за соответствующие действия денежных средств или иного имущества.

Полномочия по ведению реестра иностранных СМИ-иноагентов, а также физических и юридических лиц-иноагентов документом закрепляются за Минюстом. При этом принимать решения о включении в него или исключении он будет по согласованию с МИД РФ.

Как ранее пояснял глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, инициатива является ответом на ряд недружественных действий со стороны США в отношении российских средств массовой информации и журналистов, которые с ними сотрудничают.

В беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о проекте озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Предложенная законодательная инициатива уже рассматривалась парламентом в январе 2018 года и прошла первое чтение. Ко второму чтению в документ было внесено ряд поправок. В частности, в новой редакции — иноагентом могут быть признаны журналисты, участвующие в работе зарубежных СМИ, и получающие финансирование из-за рубежа. На мой взгляд, это очень важное уточнение. Оно означает, что если журналист делает репост СМИ-иноагентов — это не может служить основанием для его включения в списки, так как он не получает при этом прямой оплаты», — заявил член фракции «Единая Россия».

При этом он отметил, что поправки коснутся лишь узкого круга лиц.

«Думаю, это нормальная практика по защите российского информационного пространства. В данном случае неплохо было бы вспомнить строчку российского поэта Юрия Левитанского: «Каждый выбирает для себя…». Однако мы не должны забывать — вопросы, связанные со СМИ, должны решаться с особой осторожностью и рубить с плеча здесь не следует», — подытожил Синяговский.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.