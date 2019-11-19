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LIVE: Первые итоги саммита Россия-Африка

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Заседание «Африканского дискуссионного клуба» «Итоги саммита “Россия-Африка” и Стратегия "Африка-2040”».

На повестке – экономический и политический суверенитет африканских стран, а также взаимодействие с Россией в условиях информационной войны.

В заседании принимают участие руководитель IAC (International AntiCrisis Center) Юлия Афанасьева, политический консультант, медиатехнолог Константин Долгов, советник посольства ЮАР Мниси Самуэль Кеннет. 
Модератор площадки - президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

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