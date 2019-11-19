LIVE: Первые итоги саммита Россия-Африка

Заседание «Африканского дискуссионного клуба» «Итоги саммита “Россия-Африка” и Стратегия "Африка-2040”».

На повестке – экономический и политический суверенитет африканских стран, а также взаимодействие с Россией в условиях информационной войны.

В заседании принимают участие руководитель IAC (International AntiCrisis Center) Юлия Афанасьева, политический консультант, медиатехнолог Константин Долгов, советник посольства ЮАР Мниси Самуэль Кеннет.

Модератор площадки - президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.