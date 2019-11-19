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Отказ NASA от полетов на российских «Союзах» не критичен для РФ, считает эксперт

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Отказ NASA от полетов на российских «Союзах» не критичен для РФ, считает экспертМосква, 19 ноября. Россия потеряет большие деньги, если астронавты NASA не попадут на Международную космическую станцию (МКС) на отечественном борту «Союз» в 2020 и 2021 годах. Об этом рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Напомним, доставка одного астронавта на МКС на кораблях «Союз» обходится США в 85 миллионов долларов.

«Сама по себе ситуация такая, что «Союз» прекращают использовать как средство доставки иностранных граждан на МКС. А это очень большая потеря для нас. <…> Деньги, которые они платят за это кресло (место на корабле. — Прим. ФАН), очень хорошие. Они окупают весь полет, в том числе и наших космонавтов»,— объяснил Моисеев в беседе с «360».

По его словам, в настоящее время Роскосмос находится в поиске альтернативы сотрудничества с NASA, но пока речь в этом плане может идти больше о «случайных» полетах, связанных, скорее, с космическим туризмом.

Исаев отметил, что Америка надеется запустить в первом квартале 2020 года два собственных новых корабля, и если план осуществится, нужда в креслах российских ракет для нее отпадет полностью.

«Если пойдет не по плану, то есть несколько вариантов решения. Например, они закупят у нас кресла. Крайний вариант, самый неприятный — им придется законсервировать их сегмент. Если станция остается без экипажа, ее консервируют. Это специальный комплекс работ, который позволяет станции перейти в ждущий режим. И здесь речь идет только об американском сегменте», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что происходящее в космической области к антироссийским санкциям никакого отношения не имеет, и такой исход ситуации был предсказуем.

Мнение Моисеева не полностью разделил летчик-испытатель и депутат Госдумы РФ Максим Сураев. Он сказал, что ничего критичного в этой ситуации для России нет. 

«Для нас ничего страшного. Да, мы зарабатываем на этом деньги. Может быть, у нас будет какой-то нестабильный заработок. <…> Мы можем приобрести тех же самых космических туристов. <…> Нормальный процесс, коммерческий», — пояснил он.

Кроме того, Сураев добавил, что США в своем пути развития освоения космоса имеют много крупных проектов и, естественно, хотят запускать в космическое пространство собственные корабли.

«Свято место пусто не бывает. Думаю, многие страны заинтересованы, чтобы отправить своих граждан в космос и получить какой-то опыт», — считает летчик.

Сураев сказал, что в случае технических неполадок, которые могут возникнуть у США с собственной техникой, сотрудничество вполне может возобновиться, но даже в противном случае Россия все равно найдет выход из положения.

Отказ NASA от полетов на российских «Союзах» не критичен для РФ, считает экспертРоссия доставляла астронавтов NASA на МКС на кораблях «Союз» с 2011 года. Это было связано с тем, что американские Space Shuttle прекратили полеты к Международной космической станции. В Штатах разработкой кораблей для полетов занимаются компании Space X и Boeing.

О том, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических «Союзов», стало известно 19 ноября. РФ сократила количество пилотируемых запусков к МКС в 2020 году, запланировав отправить вместо четырех кораблей всего два. Однако решение по астронавтам NASA пока не окончательное, и в Роскосмосе пообещали принять его в ближайшее время.

15 ноября вице-президент США Майк Пенс заявил, что американским астронавтам скоро не придется летать в космос на российских кораблях.

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Источник: «360»
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