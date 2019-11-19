Россияне стали чаще покупать запчасти для автомобилей

Москва, 19 ноября. В России вырос спрос на автозапчасти, заявили специалисты сервиса «Авито.Авто» после анализа около 250 тысяч предложений о покупке деталей.

Эксперты изучили объявления с 1 января по 14 ноября текущего года. По их данным, спрос на автозапчасти в России вырос на 20%. Предложение также возросло, однако чуть меньше — на 18%.

Чаще всего россиян интересует купля и продажа элементов кузова: такие объявления собрали 24% всех откликов. На втором месте по популярности автомобили, которые продаются на запчасти (16%), и двигатели (12%). Реже всего жители России интересуются аккумуляторами — 1% кликов.

В связи с увеличением спроса возросла и средняя стоимость автозапчастей. Цена на детали увеличилась примерно на 1% — до 6,6 тысячи рублей. Дороже всего на этом рынке можно приобрести двигатели: средняя цена составляет 17,1 тысячи рублей. Далее следуют трансмиссия и привод — по 13 тысяч рублей. Дешевле всего россияне могут приобрести стекла, которые, как и в 2018 году, стоят в среднем 2,6 тысячи рублей.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщило, что цены на автомобили на российском рынке поднялись и продолжают расти. Аналитики автомобильных компаний объяснили эту тенденцию низкой загрузкой производств в стране.