Эксперт рассказал о клине, который вбивают США между РФ и ЕС с помощью Украины

США используют возможное вступление Украины в НАТО как инструмент, с помощью которого можно влиять на отношения России и Евросоюза, уверен главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

Почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн заявил, что стремление Украины вступить в НАТО является главной причиной кризиса в стране и подталкивает Украину к войне с Россией.

«К кризису 2014-го года привела именно эта продолжающаяся ныне попытка сделать Украину пронатовской страной», – рассказал Коэн в интервью американскому изданию The Nation.

Эксперт заметил, что с давних времен Украину с Россией связывают более тесные связи, чем с США. При этом США преследуют основную цель – расширение НАТО. Профессор Коэн также напомнил, что еще шесть лет назад говорил о том, что попытка включить Украину в НАТО приведет к кризису. Подтверждением данного прогноза, по его словам, стали боевые действия в Донбассе.

Как утверждает Борис Рожин, стремление Украины вступить в НАТО проявлялось еще в 1990-х годах. По его словам, уже тогда на Украине «культивировались» подобные настроения по отношению к Альянсу.

«Тогдашние архитекторы внешней политики Украины не видели ущерба для страны в этом шаге. Задача США состояла в том, чтобы оторвать Украину от России, разрушить существовавшие связи. Это с успехом было проделано в 2004 году, а позднее в 2014 году. При этом, несмотря на то, что сейчас Украину не собираются принимать в НАТО, сама угроза этого позволяет манипулировать этими устремлениями для ослабления взаимоотношений России и Европы. США не заинтересованы в рабочих отношениях РФ и ЕС, поэтому этот конфликт является клином, который вбивается между Россией и Европой. Таким образом, происходящее является прямым следствием системной американской политики по отношению к Украине», — заявил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

США используют обсуждение возможного вступления Украины в НАТО как инструмент, с помощью которого можно управлять конфликтом между странами, влияя на Россию и Евросоюз, говорит военный эксперт.

«Политика США в этом вопросе связана с программами влияния на Украину через образование, религию, СМИ. Они были запущены еще в конце 1980-х гг. и дали вполне ожидаемые всходы. При этом все это регулируется проамериканскими элитами. А все, что мешает западному влиянию, объявляется устаревшим. Кроме того, ущерб, который наносится, списывается на происки внешних врагов», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин описал, что необходимо сделать власти для прекращения гражданской войны на Украине. По его мнению, правительство должно отойти от политики и начать действовать в рамках закона.