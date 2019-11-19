Эксперт объяснила, почему Турция может возобновить антитеррористическую операцию в Сирии

Курдские боевики, нападая на патрульные машины вдоль границы северной Сирии, провоцируют Турцию на возобновление антитеррористической операции. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Возобновление операции

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает вариант возобновления антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он отметил, что это произойдет, если Соединенные Штаты не будут выполнять обязательства по отводу курдских террористов из зоны безопасности.

«Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно», — заявил Чавушоглу. Он подчеркнул, что Турция должна избавиться от угрозы терроризма.

С 9 по 22 октября турецкая армия проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках антитеррористической операции Турция противодействовала курдским вооруженным бандформированиям и боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. После начала «Источника мира» президент Турции и вице-президент США Майк Пенс договорились о 120-часовом перемирии, согласно которому курдские боевики должны были уйти из планируемой «безопасной зоны». Но это условие выполнено не было.

При этом ранее курдские бандформирования опубликовали в социальных сетях видео, на котором была продемонстрирована атака на бронеавтомобиль турецких войск. Турецкий патруль был «встречен» противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

Провокации курдов

Как отметила Наталия Елисеева, курдские вооруженные формирования, устраивая атаки на турецких военных, делают все, чтобы Анкара возобновила антитеррористическую операцию. При этом политолог заметила, что Соединенные Штаты демонстрируют незаинтересованность в выполнении своих договоренностей. Это красноречиво доказывает нежелание Вашингтона решить вопрос курдов в зоне безопасности.

«Провокации курдских формирований турков никак не способствуют урегулированию ситуацию на севере Сирии. Таким образом курды развязывают Анкаре руки, чтобы последние продолжили «Источник мира». Очевидно, что к этому все и идет», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт не исключила, что к этой ситуации могут быть причастны Соединенные Штаты, которые могли пообещать курдским боевикам какую-то помощь. По мнению Елисеевой, Соединенным Штатам выгодна напряженность в регионе, которая тем самым создает дополнительные проблемы и Дамаску, и Москве. Таким образом Соединенные Штаты отвлекают мировую общественность от незаконной добычи нефти.

Ранее курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.