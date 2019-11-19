Более 700 беженцев вернулись за сутки в Сирию из-за рубежа

Москва, 19 ноября. Более 700 беженцев вернулись за минувшие сутки в Сирию из-за рубежа, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись в САР 197 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 552 человека.

«В места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца», — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция в Эль-Марзраа. Российская сторона предоставила нуждающимся жителям Сирии 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 т.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К урегулированию сирийского кризиса активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время на территории Сирии удалось практически полностью ликвидировать «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН), начать политическое урегулирование и постепенно возвращать беженцев на родину.

Был создан конституционный комитет, куда вошли представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Первое заседания органа, который должен будет подготовить конституционную реформу, прошло 30 октября в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.