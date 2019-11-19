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Режиссер «Ангелов Чарли» призвала разрушить «мужские стереотипы»

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Режиссер «Ангелов Чарли» призвала разрушить «мужские стереотипы»Москва, 19 ноября. Режиссер нового фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс призвала зрителей пойти на сеансы боевика и разрушить «мужские стереотипы». Такое мнение она высказала в интервью Indie Wire.

«Слушайте, люди просто обязаны купить билеты на этот фильм. Ему необходимо заработать деньги. Если фильм не сможет стать прибыльным, это лишь подтвердит популярную в Голливуде теорию о том, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях», — сказала звезда.

Она также отметила, что успех экранизаций комиксов «Капитан Марвел» и «Чудо-женщина», построенных вокруг женских персонажей, связан с тем, что они принадлежат «мужскому жанру», указала «Культуромания».

Бэнкс также ответила на критику в адрес картины, главные роли в которой исполнили Кристен Стюарт, Элла Балинска и Наоми Скотт, сообщила «Газета.ру». Знаменитость отметила, что кинопроизводители штампуют фильмы о мужчинах-супергероях по несколько штук, в то время как экшн-картины с женщинами выходят очень редко.

«У вас было уже 37 фильмов о Человеке-пауке, но вы почему-то не жалуетесь! Я думаю, что женщинам позволено иметь одну или две экшн-франшизы раз в 17 лет», — подчеркнула режиссер «Ангелов Чарли».

Фильм «Ангелы Чарли» вышел на большие экраны в мире 13 ноября, в России премьера картины состоялась на следующий день. В Северной Америке боевик начал прокат провально: в первый уик-энд собрал меньше 8 млн долларов, то есть значительно меньше, чем ожидалось.

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