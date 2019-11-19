Стала известна причина расставания Джонни Деппа и русской танцовщицы

Лос-Анджелес, 19 ноября. Звезда Голливуда Джонни Депп не смог добиться расположения русской танцовщицы Полины Глен, девушка отказалась выходить за актера замуж и вернулась в Санкт-Петербург. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в окружении бывших возлюбленных.

По данным издания, причиной расставания 24-летней танцовщицы и 56-летнего актера стало повышенное внимание репортеров к его персоне, к чему петербурженка оказалась не готова. Кроме того, сказались и бесконечные суды Джонни Деппа с его экс-женой Эмбер Херд.

Как пишет издание, звезда «Пиратов Карибского моря» предложил Полине пожениться всего лишь через полмесяца после знакомства, однако танцовщица отказалась, назвав это предложение «сумасшествием».

Отмечается, что русской танцовщике вовсе не нужна слава голливудской звезды. Тем более актер был слишком увлечен войной с экс-супругой, чтобы думать о каких-либо обязательствах, надеялась девушка. Она также называла их отношения «пугающими», пишет «Царьград».

Ранее стало известно, что Джонни Депп закрутил роман с 24-летней хореографом из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Девушка последний год жила в Калифорнии. Пара познакомилась на одной из вечеринок в Северной столице.