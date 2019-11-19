Турция грубо нарушает резолюции СБ ООН, поставляя оружие террористам ПНС Ливии

Триполи, 19 ноября. Поставки оружия со стороны Турции террористам ПНС Ливии являются грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, которые предусматривают оружейное эмбарго. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главного командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари.

Согласно разведывательным данным, бронированные боевые машины (ББМ) были доставлены на север Ливии, в Мисурату, на гражданском судне, затем их переместили на склад.

Мисмари, комментируя появившиеся сведения о незаконных поставках оружия Турцией, подчеркнул, что транспортировка военной техники с помощью гражданских самолетов и судов, использование гражданских зданий в качестве складов для ее хранения — нарушение международного гуманитарного права и международных норм.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандитов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

ПНС Ливии незаконно поддерживают несколько западных стран, в частности, Турция. Анкара поставляет ливийским террористам оружие, боеприпасы и даже сирийских джихадистов.

Арабская пресса регулярно приводит доказательства противоправных действий Турции в Ливии, кроме того, на это несколько раз указывали представители Временного правительства в Тобруке и ЛНА.

1 Организация запрещена на территории РФ.