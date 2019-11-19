Зеленский объяснил уход Тимошенко в оппозицию

Киев, 19 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский с иронией раскритиковал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая недавно заявила о переходе возглавляемой ею политической силы в оппозицию.

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал глава государства в Facebook.

Зеленский обратил внимание на интервью, в котором Тимошенко заявляла, что предлагала новых людей, способных «принести инвестиции», на различные должности. Как отметил президент, политик действительно принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места, а взамен обещала в течение года голосовать в Верховной раде за все законы вместе с президентской партией «Слуга народа».

Глава государства подчеркнул, что Тимошенко ответили отказом, поскольку «эпоха договорняков закончилась навсегда».

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — объяснил Зеленский.

Напомним, о том, что «Батькивщина» переходит в оппозицию, Тимошенко сообщила после принятия закона об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По мнению лидера партии, Зеленский таким образом переступил «красную линию». Отмена моратория, считает Тимошенко, нарушает конституцию Украины, поэтому она призвала вынести данный вопрос на референдум.

Тимошенко прошла в новый созыв Верховной рады вместе со своей партией. «Баткивщина» заняла третье место на прошедших летом внеочередных парламентских выборах, уступив первенство «Слуге народа» и «Оппозиционной платформе».

Недавно Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года и выявило нарушения, в том числе у «Слуги народа» и «Батькивщины».