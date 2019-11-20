Власти сирийского Алеппо открыли 35 новых школ

Дамаск, 20 ноября. Власти сирийского города Дейр-Хафир в восточной части Алеппо продолжают оказывать базовые услуги гражданам, которые вернулись в родные дома после того, как сирийская правительственная армия освободила регион от террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России). Это произошло порядка трех лет назад.

Накануне управление образования в Алеппо открыло 35 новых школ, в том числе 14 подготовительных и средних учебных заведений. В сотрудничестве с Управлением технических служб управление образования Алеппо продолжает восстанавливать и поддерживать многие школы, расположенные в деревнях, неподалеку от Дейр-Хафира. Ожидается, что все новые школы смогут принять учащихся к началу осени 2020 года.

В данный момент управление образования работает над созданием шести новых школ, стоимость которых оценивается в 800 миллионов сирийских фунтов. В скором будущем в районе Дейр-Хафира появится 41 учебное заведение для детей разных возрастов.

Ожидается, что число учеников в школах Дейр-Хафира увеличится примерно на 20 000 человек. Рост числа учащихся связан в первую очередь с большим потоком беженцев, которые прибывают на родину.

На улицах когда-то пустынного города все чаще можно увидеть толпы людей. В довоенное время местные жители занимались сельским хозяйством, производили в основном пшеницу и хлопок, поддерживая сирийскую экономику и продавая продукция на экспорт.

Ранее сообщалось, что разрушенная во время войны дамасская школа была восстановлена ​​на пожертвования Объединенной религиозной рабочей группы России в конце сентября. Торжественное открытие учебного заведения прошло в присутствии ряда высокопоставленных сирийских священнослужителей и должностных лиц, а также делегации религиозных общин из России.

Во время своего выступления директор школы заявил о важности образования в сирийской республике. По его словам, террористические организации, присутствующие в регионе, пытались распространить невежество среди сирийцев, разрушая школы.

1 Организация запрещена на территории РФ.