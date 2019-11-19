Эксперты назвали симптомы вегето-сосудистой дистонии

Москва, 19 ноября. Плохое настроение, апатия, повышенная тревожность, одышка, плаксивость и другие неочевидные симптомы могут быть признаками распространенного заболевания нервной системы — вегето-сосудистой дистонии (ВСД).

Как правило, вышеперечисленные проявления списываются на обычную усталость и остаются, таким образом, без внимания врачей. В то время как на самом деле могут свидетельствовать о реальных проблемах с нервными структурами.

Специалисты отмечают, что о ВСД могут также «говорить» потливость, рассеянность, повышенная утомляемость и подавленность. Стоит отметить, что все эти и ранее названные симптомы относятся к легкой форме ВСД и потому не требуют постоянного наблюдения у психотерапевта, передает Planet Today.

Однако если они перерастают в фобии, панические атаки и очевидное физическое недомогание, надзор профессионала необходим.

Причинами, по которым у человека может возникнуть ВСД, являются перегрузки на работе, общее переутомление, постоянные стрессовые ситуации, кислородное голодание, низкая физическая активность, нарушенный режим сна и злоупотребление вредными привычками.

Не допустить развитие ВСД поможет правильный образ жизни, а в случае наблюдения первых симптомов — немедленный визит к психотерапевту. Специалисты подчеркивают: нервная система, как и весь организм, нуждается в лечении и профилактических мероприятиях.

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