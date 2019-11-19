ЕК рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую

Брюссель, 19 ноября. Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год, сократив баснословно дорогие реверсные поставки. Об этом рассказал журналистам во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

Как отмечает ТАСС, ЕК посоветовала украинской стороне с будущего года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме около 15 млрд кубометров, чтобы «сократить издержки на реверсные закупки того же газа».

Ранее глава министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал недопустимыми предложенные российской государственной корпорацией «Газпром» условия нового соглашения на транзит газа, сообщал «Ридус».

«Оно (предложение. — Прим. ФАН) является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год», — заявил он.

При этом украинский министр указал на то, что Москве и Киеву необходимо искать компромисс по этому вопросу, отмечало «Утро.ру».

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко при этом обратил внимание на то, что Киев собирается обсудить предложение «Газпрома» в трехстороннем формате при участии РФ и ЕК.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Украина может не рассчитывать на долгосрочный контракт транзита газа с большими объемами.