Сирия, 19 ноября. Взрывы в аэропорту Дамаска. ИГ1* совершило нападение под Пальмирой. Анкара задержала приближенного к Абу-Бакру аль-Багдади высокопоставленного террориста ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в провинции Хомс нанесли удар по местам скопления боевиков ИГИЛ.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов ИГ в Хомске у Пальмиры, заняли еще два поселка на севере Хасака.

«Исламское государство1»: потеряло несколько человек в пустыне в Хомсе.

Курдские вооруженные группировки: в Хасаке построили переправу, подозреваются в убийстве троих мирных жителей в Дейр-эз-Зоре

ВС Турции и союзные силы: задержали высокопоставленного члена ИГИЛ, приближенного к главарю группировки Абу-Бакру аль-Багдади и передали его властям Ирака, обмениваются ударами с курдскими радикалами в Хасаке и проводят работы по разминированию в Ракке.

Международная коалиция: совершила разведывательные вылеты в Дейр-эз-Зоре над нефтяным полем Аль-Омар и на севере провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, в пригороде столицы Сирии городе Дамаск прогремела серия взрывов в районе международного аэропорта. Другой информации о произошедшем не приводится. Отсутствуют данные о причинах и характере взрывов. В настоящее время Израиль отрицает свою причастность к нанесению удара по аэропорту. Напомним, что с начала конфликта в Сирии с 2011 года Израиль неоднократно наносит удары по окрестностям столицы, где расположены базы союзного сирийской армии ливанского ополчения «Хезболла» и иранских подразделений «Кудс». Недавно системы противовоздушной обороны Сирии перехватили одну цель в окрестностях столицы и сразу же прогремел мощный взрыв в жилом квартале Меззех, который находится у аэропорта.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» снова совершили вылазку в пустынных районах к востоку от города Пальмира. Как сообщает ливанское новостной агентство Al Masdar, боевики организовали засаду для отряда Сирийской арабской армии (САА) к востоку от города. На помощь к правительственным войскам были направлены самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ, которые нанесли несколько ударов по местам скопления террористов. Несколько из них удалось нейтрализовать, оставшиеся бежали обратно в пустыню Бадия Эс-Сухне на востоке провинции, которая представляет собой обширную местность с большим количеством пещер, в которых укрываются террористы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самолеты международной коалиции совершили облет вокруг нефтяного поля Аль-Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает новостное агентство Euphrates Post.

В районе города Фиван неизвестные открыли огонь на улице, один мирный житель был ранен, о чем также сообщает источник. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

По информации агентства Deir Ezzor 24, в районе поселка Аль-Ишара местные обнаружили три неопознанных тела со следами пыток. Местные подозревают, что курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) избавились от бывших заключенных из своих тюрем. За время своей оккупации SDF неоднократно проводили рейды, во время которых арестовывали местных жителей, под предлогом поиска в деревнях пособников террористам ИГИЛ. Военные аналитики подозревают, что курдские боевики пользовались этим, чтобы избавляться от открыто критикующих их политику.

Провинция Ракка

Поддерживаемые турецкой армии отряды ополчения продолжают работы по разминированию в районе городов Айн-Исса и Тель-Абъяд, как сообщает Twitter-канал XXVII. 16 октября город перешел под контроль турецкой армии, но перед отступлением курдские радикалы оставили в жилых кварталах мины-ловушки.

Как передает агентство Euphrates Post, в результате взрыва мины-ловушки, установленной курдскими радикалами в окрестностях Айн-Иссы, погиб ребенок.

Провинция Хасака

Сообщается, что сирийская армия заняла поселки Аль-Дашишия и Аль-Тавила, расположенные вдоль трассы М-4, как передает агентство Al Masdar. Местные источники в провинции сообщают, что курдские отряды радикалов передислоцируются в районе Тель-Тамра и соорудили новый мост через руку Джарджаб. Как сообщает Twitter-канал XXVII27, протурецкие ополченцы в ходе столкновения с отрядами SDF, обезвредили двух радикалов . В поселке Кабур-Караджна был ранен один местный житель, выстрел был произведен из снайперской винтовки со стороны позиций курдских радикалов.

В районе города Аш-Шаддади были замечены самолеты международной коалиции, которые проводили воздушную разведку, как передало агентство Euphrates Post.

Ирак

Иракским сотрудникам служб внутренней безопасности был передан задержанный в Турции высокопоставленный боевик ИГИЛ. Как сообщил Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара схватила близкого соратника главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, который позднее во время допроса указал текущее местоположение «террориста номер один». Чавушоглу не уточнил, когда и где был задержан вышеупомянутый террорист. Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в провинции Идлиб, операцию якобы провел американский спецназ при поддержке курдских боевиков, которые внедрили в ближайшее окружение лидера ИГИЛ своего шпиона. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Москва не располагает данными, которые позволили бы достоверно подтвердить смерть главаря группировки. Президент Сирии Башар Асад также не располагает достоверными данными о ликвидации аль-Багдади и усомнился в заявлении американского коллеги.

1 Организация запрещена на территории РФ.