Вашингтон, 19 ноября. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения хронической болезни печени — алкогольного гепатита. Новый метод лечения основан на использовании вирусов.

Ученые нашли новый способ лечения алкогольного поражения печени. Как объяснили специалисты, причиной смерти большого числа пациентов с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий. Эти бактерии выделяют токсины. По данным Nature, американские эксперты провели эксперименты на мышах. Для борьбы с бактериями ученые использовали четыре вида вирусов.

Как пишет «Ридус», в ходе анализа результатов было выявлено, что пораженные вирусами бактерии как минимум переставали выделять токсины. По данным издания «ФедералПресс», новый метод вскоре планируется испытать на людях.

Ранее медики из Стэнфордского университета нашли способ, с помощью которого можно разработать препараты для борьбы с циррозом и старением клеток печени.

По словам ученых, регенерации этого органа способствует умеренное увеличение фермента теломеразы в клетках печени. Теломераза — это белковый комплекс, который препятствует чрезмерному сокращению длины теломер, которые представляют собой концевые участки хромосом. При каждом делении клетки они укорачиваются. Есть версия, что увеличение теломер приводит к старению клеток.

Мутации, которые блокируют деятельность теломеразы, вызывают цирроз печени. При этом большая активность наблюдается этого элемента в злокачественных клетках рака печени.

В ходе экспериментов выяснилось, что от трех до пяти процентов клеток печени грызунов вырабатывает большое количество теломеразы, однако гены, которые участвуют в процессе метаболизма, в них менее активные. При повреждении печени эти клетки начинают размножаться и создавать новую ткань.