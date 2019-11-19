Алибасова-младшего избили во время съемок телешоу

Москва, 19 ноября. Бари Алибасова — младшего избили во время съемок передачи «Пусть говорят».

Виолетта Гришина, бывшая супруга Алибасова-младшего, обвинила его в том, что мужчина не помогает годовалой дочери материально и не горит желанием видеться с ней. Недовольны поведением зятя и родственники Гришиной. Ее брат Илья пришел на шоу, чтобы заступиться за сестру.

«Ты мало получил в прошлый раз? Ты себя в зеркало видел? Ты не мужик! — обратился он к сыну знаменитого продюсера. — Хватит поливать сестру грязью. Я тебя ненавижу! Лучше откажись от дочери».

Брат Гришиной не смог справиться с эмоциями и накинулся с кулаками на Алибасова-младшего. Сын продюсера в свою очередь не смог вовремя среагировать. Алибасова избили во время съемок передачи, однако травмы оказались незначительными.

Бывшая супруга отнеслась к драке в студии спокойно.

«Ты сейчас сделал то, что хотели сделать миллионы мужчин в нашей стране», — сообщила она брату.

Однако Алибасов-младший заявил, что бывшая жена врет об отсутствии материального обеспечения дочери. Он пояснил, что каждый месяц кидает на счет Амелии 50 тысяч рублей.

«А Виолетта бесится из-за того, что не видит этих денег», — предположил он.

Кроме того, он заявил, что считает себя успешным бизнесменом. Он пояснил, что готов заплатить два миллиона рублей тем женщинам, которые родили от него детей. Однако, как оказалось, таких пока не нашлось.

Гришина и Алибасов-младший расстались в начале этого года. Это произошло почти сразу же после того, как у них родилась дочь Амелия.

Сын продюсера завел отношения с Марией Клюевой, однако они продлились недолго — из-за агрессии молодого человека по отношению к женщинам, в том числе и возлюбленной. Сам Алибасов-младший не отрицает, что не может контролировать эмоции.

«Каждой женщине, которая появляется в моей жизни, я говорю: «У меня так, имей в виду. Если хочешь быть со мной, знай — у меня достаточно повернутая психика», — заявил он.

Ранее Алибасов-младший обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева во лжи о том, что его отец якобы симулировал отравление чистящим средством, передает «Газета.ru».