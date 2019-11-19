Чемпиона СССР по теннису Егорова нашли мертвым в Москве

Москва, 19 ноября. Многократный чемпион СССР по теннису, мастер спорта международного класса Вячеслав Егоров скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Дочь спортсмена нашла его мертвым в квартире на улице Живописной района Хорошево-Мневники на прошлой неделе. Он вызвала полицию и медиков, которые установили, что смерть наступила между 13 и 16 ноября, пишет «Царьград».

«Тело уже начало разлагаться. Его направили в морг Царицыно», — передает сообщение правоохранителей KP.Ru.

О дате и месте прощания с чемпионом СССР пока не сообщается.

Егоров начал увлекаться теннисом в возрасте 13 лет. Первым тренером стала Нина Лео. Позже он окончил ГЦОЛИФК и стал трехкратным чемпионом СССР по теннису в мужском и смешанном парном разряде и двукратным финалистом в одиночном разряде.

Теннисист не раз побеждал на Всесоюзных зимних соревнованиях в мужском и смешанном парном разряде, Спартакиаде народов СССР и Кубке Союза по теннису. Несколько лет преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Семь лет назад стал членом Зала российской теннисной славы, пишет «Утро.ру».

Ранее стало известно, что российский гимнаст Дмитрий Василенко, являвшийся золотым призером Олимпийских игр 1996 года в Атланте, умер на 44-м году жизни. В 2008 году врачи поставили спортсмену диагноз «боковой амиотрофический склероз», который привел к полному параличу.