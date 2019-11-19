Технополис «Эра» применил советский опыт для внедрения прорывных военных инноваций

В только начавшем свою работу военном инновационном технополисе «Эра» вернулись к принципу, который помог в советское время совершить главные научные разработки. Об этом заявил его научный руководитель, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Корреспондент Федерального агентства новостей увидел, в каких условиях создаются уникальные инновационные продукты, не имеющие мировых аналогов, посетив технополис вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым и замминистра обороны, генералом армии Павлом Поповым.

Над Анапой, где располагается технополис, — почти весеннее солнце, хотя на дворе середина ноября. Сверкающие корпуса технополиса производят впечатление одновременно элитного санатория и научного центра. Трудно поверить, что еще полгода назад тут была, по сути, просто строительная площадка.

Теперь же здесь на самом современном оборудовании работают ученые: как специалисты из передовых предприятий со всей страны, так и молодые призывники, которых отобрали в научные роты.

Как шутят они в кулуарах, их учат здесь «из ничего создавать то, не знаю что», но так, чтобы это было эффективно и имело передовые характеристики.

«Такого уникального модуля для передовых разработок в сфере усовершенствования вооружений больше нет, — говорит исполняющий обязанности руководителя дизайн-центра ВИТ «Эра» Юрий Черновол.

Он непосредственно участвовал в становлении дизайн-центра, налаживании научных связей.

«Особенность в том, что в ВИТ «Эра» находится множество научных лабораторий, отделов которые полностью ведут научную деятельность по всем направлениями теоретических разработок, существующих в науке. С другой стороны, дизайн-центр предназначен для того, чтобы, в частности, разработки в сфере микроэлектроники стыковались с теми задачами, которые стоят перед министерством обороны России для развития новых видов вооружений», — поясняет Черновол.

Сегодня интерес к сотрудничеству с ВИТ «Эра» проявляют такие ведущие разработчики микроэлектроники в стране, как фирма «Модуль», фирма «Элемент», фирма «Исток».

Значительную часть помещений дизайн-центра занимает университет МИЭТ из Зеленограда. Он обеспечивает обучение операторов из учебных рот для дальнейшего их участия в разработке новых видов элементов микроэлектроники для вооружений российской армии.

«Причем мы работаем не только для военных. Перед нами была поставлена задача создавать инновационные разработки двойного назначения, чтобы они могли быть применены в том числе и для гражданской промышленности. Одна из главнейших задач — максимально сократить срок от научных разработок до их практической реализации. То есть какие-то ноу-хау мы сможем воплощать прямо здесь. В этом главная изюминка дизайн-центра», — говорит Юрий Черновол.

Один из уже разработанных отечественных продуктов «Радиочастотная маркировка». Она позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер.

Руслан Цаликов лично захотел убедиться в эффективности работы «Радиочастотной маркировки». Для этого из коробки с военным обмундированием извлекается одна из курток. Тут же система обнаруживает недостачу и выводит данные о ней на экран монитора. Пока изготовление радиометок стоит дороже привычных нам штрих-кодов. Но работы продолжаются. Когда удастся удешевить радиометки, с их помощью можно будет создать систему всеобщего учета военного имущества в Армии России.

Также специалисты «Эры» представили высокопоставленным гостям разработки в области робототехники, программного обеспечения, микроэлектроники, биотехнических систем и технологий.

В технополисе на берегу Черного моря созданы все условия не только для работы, но и отдыха. Здесь для ученых построены крытый бассейн, ледовый дворец, тренажерные залы.

«Технополис «Эра» растет с каждым днем, — рассказал журналистам Михаил Ковальчук. — Не только количественно, но и качественно. Я поражен, как быстро здесь все построено. Полгода назад я приезжал сюда, здесь вовсю шло строительство. И когда мне сказали, что тут скоро будут все условия для жизни и научной работы, я в это не очень поверил».

По словам ученого, не стоит недооценивать значение инфраструктуры. Она дает возможность полноценно трудиться, и это очень важно.

«Почему в советское время были огромные успехи в освоении космоса, в развитии оборонной промышленности? Потому что даже при академических институтах существовали конструкторские бюро, которые позволяли быстро что-то сделать, на коленке нарисовать чертеж и попытаться проверить ноу-хау опытным путем. Здесь в «Эре» тоже создана эта база. База для прорыва», — рассказал Михаил Ковальчук.

Он отметил, что ученые в технополисе учли ряд замечаний министр обороны Сергея Шойгу, и сегодня на пороге реализации большое количество конкретных новых научных результатов.

«Мы совершаем открытия в области информационных технологий, в области биогенетических технологий, в области хранения информации», — рассказал научный руководитель «Эры».

При этом важно, что военное направление в науке развивается в связке с гражданским.

«Например, в технополисе «Эра» сейчас существует проект, который называется «Средства мониторинга метаболического состояния организма». С его помощью можно отслеживать состояние организма человека по множеству параметров. Уже скоро будут готовы к применению портативные очень надежные системы, которые помогут каждому из нас контролировать свое здоровье», — рассказал Ковальчук.

По его словам, уже через несколько месяцев можно будет говорить о завершении целого ряда прорывных проектов.

С оптимизмом отозвался о будущем ВИТ «Эра» и первый замминистра обороны Руслан Цаликов. На рабочем совещании в заключение визита в технополис он отметил, что ему есть что доложить об успехах ученых «Эры» министру обороны Сергею Шойгу.

Работа технополиса только начинается, но обещает «взрывные» разработки, которые позволят совершенствовать систему вооружений армии РФ.

Технополис «Эра» создан по указу президента России Владимира Путина от 25 июня 2018 года. Концепция военного технополиса предполагает ускорение разработки и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.