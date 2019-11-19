Политолог объяснил, почему Париж и Лондон отклонили предложение РФ по ядерному вооружению

Политолог Владимир Брутер считает, что ядерный потенциал Великобритании и Франции носит исключительно оборонительный характер.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что Париж и Лондон не намерены заключать договор с Россией и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

По словам дипломата, страны предприняли односторонние сокращения, однако «на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются». Кроме того, аналогичный отказ по заключению соглашения может последовать и со стороны Китайской Народной Республики.

Комментируя слова Ульянова, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «указанные дипломатом страны не могут быть участниками СНВ, так как их ядерный потенциал серьезно ограничен и носит исключительно оборонительный характер».

«Когда речь идет о конкретном договоре, который мы должны либо продлить, либо не продлить, нужно понимать, что речь идет именно о стратегических натуральных вооружениях. Я в каких-то вариантах еще предполагаю, что Лондон и Париж могли бы участвовать в РСМД, но дело в том, что тогда в нем должно участвовать огромное количество стран и этот договор становится совершенно неконкретным. Поэтому, на мой взгляд, совершенно справедливо, что в соглашениях СНВ и РСМД ранее участвовали только Россия и США, ведь только эти две страны обладают достаточным для этого стратегическим потенциалом. Только они могут в одиночку уничтожить всех остальных», — поясняет эксперт.

У других же стран то такой возможности нет и их ядерные арсеналы можно расценивать только как потенциал сдерживания. Поэтому, по мнению Брутера, неучастие Франции и Великобритании в подписании СНВ видится абсолютно адекватным решением, при условии, что Россия и США берут на себя обязательства по сохранению мировой стабильности.

«Но поскольку США от этого отказались, то и всплыл вопрос об участии Британии, Франции и Китая в этом соглашении. Но на мой взгляд это несколько искусственная постановка вопроса, которая просто усложняет заключение основного договора или его продления. Если же говорить о Китае, то его ядерный арсенал не находится за пределами страны и не обладает потенциалом уничтожения. Более того, китайские ракеты в принципе не могут угрожать США ввиду своей удаленности, а время подлета и все остальные их данные таковы, что они не имеют смысла к использованию за пределами территории, принадлежащей Китаю», — заключил собеседник ФАН.

И так как ядерный потенциал Пекина также ограничен, не имеет смысла вводить новые формулировки в СНВ, как это пытаются сделать в Вашингтоне. Дело в том, что США намерено пытаются уйти от предыдущих формулировок соглашения, пытаясь тем самым сорвать продление или заключение нового договора.

Напомним, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее утверждал, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Сам же договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011 году. Документ заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.