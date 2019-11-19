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Неизвестные избили офицера ФСБ в центре Москвы

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Неизвестные избили офицера ФСБ в центре МосквыМосква, 19 ноября. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений госпитализирован в Москве после драки. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома правой височной области, ушиб спинки носа, параорбитальная гематома»,— сообщил собеседник РИАМО.

По словам представителя МВД, сейчас пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. Московская полиция в настоящее время занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Как уточнил Telegram-канал Baza, госпитализированным оказался офицер Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ. На капитана спецслужбы в районе двух часов ночи 17 ноября напали несколько мужчин, после чего скрылись на черном Mercedes.

Пострадавший рассказал, что конфликт произошел возле заведения «Винный базар» на Пречистенской набережной.


 

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Источник: РИАМО
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