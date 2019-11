The New York Times переименовала столицу Украины

Вашингтон, 19 ноября. Американская газета The New York Times начала использовать правильную транслитерацию названия украинской столицы — Kyiv вместо Kiev. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.

«The New York Times официально перешла на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv», — следует из сообщения дипломатического представительства Украины в США, опубликованного в социальной сети Facebook.

В украинском посольстве также напомнили, что прошедшим летом американский Совет по географическим названиям принял решение заменить официальное название столицы Украины в международной базе.

Ранее украинское посольство попросило The New York Times исправить ошибку и опубликовать карту Украины с Крымом вместо той, что напечатало издание без полуострова в составе страны. Как отмечали в посольстве, The New York Times разместила географическую карту Украины без Крыма в одном из своих последних материалов​​​.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».