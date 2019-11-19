В ФАР поддержали легализацию продажи красивых госномеров через аукцион

В России следует внедрить один из вариантов продажи госзнаков, чтобы система работала эффективно и не получилась «каша», уверен руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Министерство внутренних дел и Минэкономики согласовали порядок продажи красивых автомобильных номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам авторов издания, такие госзнаки можно будет приобрести по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг.

Гражданину необходимо будет заполнить заявление при регистрации автомобиля. Затем автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить.

Кроме того, государственный регистрационный знак, который гражданин хочет купить, может быть реализован посредством аукциона.

Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин собирается принимать участие в торгах, то ему сперва выдают обычный номер, а после окончания торгов, которые могут длиться месяц, госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Как отмечает Сергей Канаев, в Федерации автовладельцев России положительно относятся к данной инициативе. По его словам, около 7 лет ФАР выступает за легализацию продажи красивых госномеров.

«Если нельзя с этим бороться, то это нужно узаконить. В противном случае происходят коррупционные схемы», — заявил Канаев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Варианты продажи госномеров через аукцион и по фиксированной цене оба имеют право на существование, подчеркивает эксперт.

«Первый способ распространен в Саудовской Аравии, а второй в Великобритании. Нужно взять один из этих вариантов, чтобы система работала эффективна и не получилась «каша», — пояснил собеседник ФАН.

Продажу госномеров через сайт госуслуги должны регулировать сотрудники ГИБДД, т. к. никто лучше их стоимость номеров не знает, утверждает глава ФАР.

«Если будет фиксированная пошлина 5–10 тысяч рублей, то это ни о чем. Но этот шаг говорит о хорошем начале», — объяснил Канаев.

При этом эксперт полагает, что аукцион гораздо выгоднее, чем продажа по фиксированной цене, т. к. человек точно будет знать, какую цену за номер могут предложить.

«Участвовать в аукционе на сайте госуслуг может любой гражданин. Поэтому мы выступаем за аукционную продажу. А внедрение этой системы – это нормально и так должно быть», — добавил Канаев.

Ранее сообщалось, что российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, сейчас в России разрешается ставить новый автомобиль на учет в течение 10 дней после приобретения. Благодаря изменениям законодательства, дилеры смогут самостоятельно регистрировать новые машины.