Москва, 19 ноября. США никак не смогут помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Так он прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который рассказал, что США стали выступать против «Северного потока — 2», когда сами стали экспортерами газа. По мнению немецкого политика, интересы России и Германии в отношении газопровода «Северный поток — 2» совпадают. Он уточнил, что Германия на 30% зависит от поставок газа из России, а для РФ важно, что Берлин этот газ покупает.

Эксперт рассказал, почему США не могут помешать строительству «Северного потока — 2». Как передает Sputnik, он напомнил, что возможности помешать проекту у США были. Он указал, что Конгресс одобрил санкции еще в августе 2017 года, «дав президенту США весь инструментарий», но эти санкции так и не были применены.

«Такая форма, когда решение остается за президентом, была принята под давлением Европы, той же Германии, поэтому санкции и не были реализованы. Так что Европа уже ответила США. Сейчас проект готов уже более чем на 80%, он движется к логическому финалу, к запуску. И вопросов про санкции уже практически не возникает — глупо в конце пути пытаться мешать проекту. Поэтому, на мой взгляд, вероятность минимальная», — подчеркнул Сергей Пикин.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу с 1 января 2020 года, сообщил ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2».

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.