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Роскосмос примет решение по астронавтам NASA в ближайшее время

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«Роскосмос» примет решение по астронавтам NASA в ближайшее время

Москва, 19 ноября. Роскосмос примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее стало известно, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей «Союз». Не исключено, что в октябре следующего года и весной 2021 года в космос полетят только россияне, отметила «Газета.ру».

«Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Роскосмоса.

Ранее стало известно, что NASA размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на «Союзе», указал «Ридус». При этом действующий контракт с Роскосмосом предусматривает последний полет американского астронавта Кристофера Кэссиди на «Союзе» в марте следующего года.

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что до марта 2020 года США отправят астронавтов на МКС на собственном пилотируемом кораблей, и таким образом Вашингтону не понадобятся российские корабли.

Примечательно, что ранее NASA обратилось в Роскосмос с просьбой выделить по одному месту в «Союзах» для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых американских космических кораблей. 

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Источник: РИА Новости
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