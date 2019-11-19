Двое заживо сварились в провалившемся в яму с кипятком автомобиле в Пензе

Пенза, 19 ноября. Два человека заживо сварились в автомобиле, который в Пензе провалился в яму с кипящей водой. Фотографии и видео с места трагедии появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел во вторник около 9.30 по местному времени (совпадает с московским) на улице Аустрина возле дома №37. Под машиной Lada Largus, которая стояла на парковке, провалился асфальт.

Автомобиль ушел под кипящую воду вместе с находившимися в салоне людьми. Машину удалось достать из образовавшейся ямы при помощи крана, однако двое мужчин уже были мертвы.

Личности погибших и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Напомним, в сентябре в Новосибирске под гулявшей с коляской парой внезапно провалился асфальт. К счастью, мужчина смог вытащить супругу и сына из ямы. Когда их доставили в больницу, у мальчика диагностировали 20% ожогов тела.