Генпрокуратура ДНР передала в суд дела в отношении 25 военных ВСУ

Донецк, 19 ноября. Заместитель генерального прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) Роман Белоус рассказал, что с начала гражданской войны в Донбассе следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к гибели мирных граждан.

По его словам, «некоторых удается задержать в ходе боевых действий на передовой». Отвечая на вопрос о том, что происходит с задержанными или с теми, кто пересекает границу, Белоус указал, что с ними проводят следственные мероприятия, после чего избирают меру пресечения и предъявляют обвинение.

Он обратил внимание на то, что в общей сложности генпрокуратура ДНР направила в суд дела в отношении 25 военных Вооруженных сил Украины.

«Их действия (военных ВСУ. — Прим. ФАН) квалифицируются по таким статьям УК ДНР, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти и насильственное удержание власти, диверсия», — уточнил он.

На данном этапе, по словам Белоуса, судами вынесено 23 обвинительных приговора в отношении украинских солдат, 20 из них вступили в законную силу.

Также он добавил, что какое бы то ни было взаимодействие с Киевом по вопросам расследования уголовных дел о преступлениях в отношении мирных граждан ДНР отсутствует, сообщает RT.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.