Законопроект о насилии в семье внесут в Госдуму в декабре

Москва, 19 ноября. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в начале декабря, сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Святенко заметила, что противники закона уже поспешили назвать авторов документа феминистками и заявить, что они якобы пишут законы исключительно для женщин. Однако сенатор отметила, что жертвами домашнего насилия могут стать и дети, и мужчины. По ее мнению, критикуют этот законопроект люди, которые считают допустимым насилие внутри семьи.

«Это люди сами по себе трусливые, но они могут психологически подавлять своих домочадцев и получать от этого удовольствие», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Она констатировала, что законопроект почти готов. Предполагается, что в начале декабря он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Депутат отметила, что документ не изменяет уже прописанные в КоАП и УК виды наказаний за бытовое насилие, однако вводит меры по профилактике таких конфликтов.

Согласно тексту законопроекта, в России необходимо открыть специальные кризисные центры, где жертвы насилия в семье могли бы получить психологическую и юридическую помощь.

«В формулировках понятия «психологическое насилие» законодателю надо быть крайне аккуратным, чтобы использующиеся в законе определения не были инструментом махинаций», — отметила член комитета Госдумы по образованию и науке Татьяна Касаева и добавила, что авторы документа не пришли в этом вопросе к единому мнению.

Кроме того, документ вводит понятие «преследование». Под это определение попадают неоднократные угрожающие действия со стороны агрессора, которые направлены на пострадавшего вопреки его воле. Обидчику будет запрещено в течение определенного времени приближаться к объекту нападок.

Авторы законопроекта отметили, что он будет распространяться не только на семьи, но и супругов, которые разведены, а также людей, состоящих в гражданских браках.

«Получается парадоксальная ситуация: потерпевшая пытается выйти из насильственных отношений, для этого расторгает брак и лишается защиты данного закона, но при этом риск насилия у нее увеличивается», — пояснила этот пункт замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

На прошлой неделе Пушкина сообщила, что в адрес авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия поступают многочисленные угрозы.