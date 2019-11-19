Пугачева переживает, что не доживет до совершеннолетия дочери

Москва, 19 ноября. Знаменитая Примадонна российской эстрады Алла Пугачева огорчила поклонников пессимистичным комментарием: звезда усомнилась, что доживет совершеннолетия своей дочери Лизы. Мыслью исполнительница поделилась на премьере фильма Андрея Кончаловского «Грех».

Лиза Галкина в свои шесть лет стала автором книги — она самостоятельно придумала и написала от руки сказку. На премьерном кинопоказе журналисты поинтересовались у Пугачевой, какова вероятность того, что в будущем девочка займется написанием биографии своей звездной мамы. Однако Примадонна не дала точного ответа на этот вопрос и иронично сослалась на свой почтенный возраст.

«О, господи! Мне бы дожить, чтобы она школу закончила!» — воскликнула она.

На премьере «Греха» Пугачева появилась без своего супруга, телеведущего и шоумена Максима Галкина и позировала на красной ковровой дорожке с актером Александром Домогаровым.

Причины переживаний Пугачевой понятны, ведь сейчас ей 70 лет, Галкину — 43 года, разница в возрасте между ними составляет 27 лет. Однако супруги счастливы в браке, а несколько лет назад в семье звезд на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Как сообщает «Газета.ру», одна из самых известных пар российской эстрады стала родителями в 2013 году, дети были рождены суррогатной матерью. Пугачева утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы.

Несмотря на значительный возраст, Пугачева периодически выступает на сцене и является постоянной гостьей светских мероприятий. Кроме того, артистка активно ведет Instagram, из которого поклонники постоянно узнают о ее жизни.

Примадонна не планирует уходить от зрителей и заявила, что намерена выступать на сцене и через десять лет, когда ей исполнится 80.