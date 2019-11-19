Военные РФ зафиксировали 28 фактов открытия огня в Сирии за сутки

Дамаск, 19 ноября. Российские военные зафиксировали 28 фактов открытия огня в Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Отмечается, что группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирии. За минувшие сутки российские военные зафиксировали 28 нарушений. В провинции Идлиб зафиксировано 10 фактов открытия огня, в Алеппо — шесть, в Латакии — восемь, в Хаме — четыре.

Турецкая часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала 22 факта открытия огня. Семь из них — в Идлибе, шесть — в Латакии, три — в Алеппо, шесть — в Хаме.

Также сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда. Выдано 500 продовольственных наборов общей массой 2,45 тонны.

Ранее стало известно, что более 700 беженцев вернулись за минувшие сутки в Сирию из-за рубежа.