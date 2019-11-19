Дочь Долиной показала усыпанную цветами и игрушками могилу Началовой

Москва, 19 ноября. Дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной Ангелина показала могилу певицы Юлии Началовой, усыпанную цветами и мягкими игрушками. Снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Началова скончалась весной этого года. Скоропостижная смерть молодой артистки шокировала как родных девушки, так и ее коллег, друзей и фанатов. Могилу певицы регулярно посещают, ухаживают за ней, о чем свидетельствуют охапки свежих цветов. Памятник родственники пока не установили.

1 декабря дочери Началовой Вере исполнится 14 лет. Девочка осталась под присмотром бабушки с дедушкой и отца Евгения Алдонина. Примечательно, что подросток увлекается пением и уже выступает на сцене. Помогает в ее начинаниях Долина, которая является крестной мамой Веры.

Недавно семья народной артистки РФ посетила могилу Началовой. Они принесли с собой игрушку — белого медведя — и цветы.

«Друга привезли снежного (…) Видно, что каждый день кто-то приходит», — написала дочь Долиной.

Подписчики в комментариях написали множество добрых слов, адресованных Началовой.

Как напоминает «Газета.ru», Началовой не стало в начале 2019 года — она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как впоследствии рассказал отец певицы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце, передает телеканал «360».

Похороны исполнительницы прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.

Музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) в настоящее время продюсирует съемки фильма о покойной певице. Он признался, что в процессе работы столкнулся с серьезными трудностями — родители Началовой и ее PR-менеджер не дали разрешения на использование имени певицы или ее музыкальных произведений в кинокартине.

Композитор пишет музыку для фильма сам. Он передал Федеральному агентству новостей эксклюзивный инструментальный трек, написанный им специально к кинокартине.