Заявившему о «российской угрозе» эстонскому депутату посоветовали «вылезти из танка»

Таллин, 19 ноября. Российское посольство в Эстонии порекомендовало депутату парламента Эстонии, экс-командующему Силами обороны республики Антсу Лаанеотсу, заявившему, что РФ якобы готовится к некой агрессии, «вылезти из танка».

Ранее Лаанеотс заявил в эфире латвийского телевизионного канала LTV7, что вооруженные силы Латвии не смогут защитить свои земли и являются слабым звеном обороны стран Балтии​​​. По его словам, российская сторона якобы приступила к перевооружению и «готовится к агрессии».

В дипломатическом представительстве РФ в Таллине, комментируя слова о «российской агрессии», заявили, что эстонский депутат говорит это, скорее всего, «по привычке».

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей «готовящейся агрессии» со стороны России, видимо по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», — следует из сообщения, опубликованного на странице посольства в Facebook.

Кроме того, в дипмиссии посоветовали Лаанеотсу «вылезти из танка» и приступить к исполнению своих обязанностей.

Заявлениями о «российской угрозе» нередко пугают СМИ политики из прибалтийских стран и Польши. Однако в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собиралась и не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса. Тем не менее, как сообщал RT, аналитики НАТО в начале ноября выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», которая должна способствовать действенному реагированию на «российскую агрессию» в Восточной Европе.