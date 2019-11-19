Москва, 19 ноября. Известный российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о жизни его супруги с музыкантом Александром Шульгиным.

По его словам, артистке пришлось «пережить ужасы» с бывшим мужем. Пригожин призвал российских политиков усовершенствовать законодательство, защищающее женщин и детей от домашних тиранов. По словам продюсера, сейчас имеющий деньги на адвоката супруг способен и отобрать у супруги и имущество, и детей.

Как передает «Пятый канал», по словам Пригожина, когда жила с Шульгиным, Валерия обращалась за помощью ко всем, но никто ей не помог, в том числе просьбы игнорировали коллеги по цеху, которые были свидетелями тяжелых отношений пары. Пригожин рассказал, как Шульгин мучил Валерию.

«Вот если вы посмотрите «Песню года-94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», — подчеркнул продюсер.

Кроме того, по данным Пригожина, Шульгин оставил Валерию без денег и жилья. Женщине удалось отвоевать у бывшего мужа лишь детей, с которыми она уехала в Саратовскую область.

«Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25–30 миллионов долларов», — сказал Шульгин.

Ранее сын российской исполнительницы Валерии и продюсера Александра Шульгина Артемий признался, что ему «наплевать» на отца, потому что тот «тиран и изверг». Так он отреагировал на слова экс-возлюбленной Шульгина Юлии Михальчик, которая тепло отзывается о продюсере. Она указывала на то, что ей было странно слышать критику в адрес Шульгина со стороны его экс-жены Валерии. Последняя, напомним, неоднократно заявляла о том, что продюсер поднимал на нее руку. По мнению Михальчик, вряд ли можно рожать «одного за другим» детей от агрессивного человека. Однако то, с каким пиететом отзывается певица о Шульгине, возмутило его сына Артемия.