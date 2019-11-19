Huawei отреагировала на продление лицензии Минторгом США

Пекин, 19 ноября. Продление министерством торговли США временной лицензии на бизнес с китайским производителем электроники Huawei не отменяет несправедливого отношения Вашингтона к компании. Об этом говорится в распространенном заявлении Huawei.

Ранее США на 90 дней продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской корпорации продукцию, не затрагивающую госбезопасность Соединенных Штатов.

«Независимо от того, продлевается ли временная лицензия, она по-прежнему имеет ограничительное влияние на Huawei и не может изменить того факта, что компания подвергалась несправедливому обращению», — говорится в заявлении китайского производителя.

В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка, поскольку иначе американскому бизнесу будет нанесен значительный ущерб. Кроме того, китайский производитель считает, что пребывание Huawei в черном списке «подорвет сотрудничество и взаимное доверие в глобальной цепочке поставок».

Напомним, Минторг США внес китайскую компанию в черный список в мае 2019 года, обвинив производителя электроники в сотрудничестве с разведкой КНР. Ограничения не позволяют Huawei приобретать компоненты и технологии американских производителей и вести бизнес с компаниями из США без специальных лицензий. 19 августа Вашингтон дал 90 дней американским корпорациям на завершение сотрудничества с Huawei, пишут «Известия».