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Происшествия

Водители скрылись с места смертельного ДТП в Мексике

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Водители скрылись с места смертельного ДТП в Мексике

Мехико, 19 ноября. Три автобуса столкнулись в мексиканском штате Мехико, в результате аварии погибли не менее 11 человек, 25 получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20.00 по местному времени (05.00 вторника по московскому времени). Автобусы столкнулись на 16-м километре шоссе Мехико-Пачука.

Как уточнила полиция, водители всех трех транспортных средств поспешили скрыться с места происшествия.

В своем аккаунте в микроблоге Twitter генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что на место смертельного ДТП прибыли пожарные, правоохранители и сотрудники мексиканского отделения Красного Креста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно об инциденте в американском штате Калифорния, где пятеро членов одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы. Страшное преступление произошло в городе Сан-Диего.

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Источник: Milenio
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