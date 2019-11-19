Водители скрылись с места смертельного ДТП в Мексике

Мехико, 19 ноября. Три автобуса столкнулись в мексиканском штате Мехико, в результате аварии погибли не менее 11 человек, 25 получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным журналистов, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20.00 по местному времени (05.00 вторника по московскому времени). Автобусы столкнулись на 16-м километре шоссе Мехико-Пачука.
Как уточнила полиция, водители всех трех транспортных средств поспешили скрыться с места происшествия.
В своем аккаунте в микроблоге Twitter генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте уточнил, что на место смертельного ДТП прибыли пожарные, правоохранители и сотрудники мексиканского отделения Красного Креста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ante accidente en la Autopista México-Pachuca km 16, personal de @pciviledomex en compañía de @HCB_Ecatepec, @PoliciaFedMx, @CruzRoja_MX y #SUEM, se encuentran laborando en el lugar; permite el libre acceso a vehículos de #Emergencia. #PrevenirEsVivir pic.twitter.com/Y7OKux3DOc— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 19 ноября 2019 г.
Ранее стало известно об инциденте в американском штате Калифорния, где пятеро членов одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы. Страшное преступление произошло в городе Сан-Диего.