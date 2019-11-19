Друг подставил МакSим, опубликовав «неотфотошопленное» фото певицы

Москва, 19 ноября. Основатель Milkmusic studio Сергей Купцов опубликовал настоящую фотографию певицы МакSим — без ретуши. «Подстава», как назвали публикацию россияне, появилась на странице друга в Instagram.

Возможно, никто бы и не заподозрил МакSим в ретуши своих фотографий для соцсетей, если бы не обидная оплошность. Певица и ее друг-аранжировщик опубликовали один и тот же снимок, передает «Культуромания». Однако внимательные пользователи Instagram сразу определили, что на фото со страницы девушки изрядно поработали в «Фотошопе». Артистка сузила себе щеки и убрала недостатки кожи, пишет «Газета Кемерова».

Казус стал поводом для шуток в Сети. Подписчики отметили, что друг «подставил» знакомую.

«Ну зачем фотошопить свое лицо, если у друга такое же фото, только не отфотошопленное?» — интересуются в комментариях.

«Какое странное лицо…» — замечают неладное подписчики.

Некоторые посетители страницы не переходили на страницу Купцова, поэтому поспешили сделать комплимент певице.

«Совсем похудела…» — написала россиянка под фото.

«Отфотошопила, а не похудела, — посмеялись ей в ответе пользователи. — Реальное лицо у друга в аккаунте».

В начале ноября концерт певицы МакSим в Казани прошел с аншлагом, однако не все поклонники ее творчества остались довольны выступлением артистки. Фанаты признались, что сильно обеспокоены тем, как поправилась любимая певица. Кроме того, по мнению казанцев, артистка не пела, а читала свои песни, а также вела себя неадекватно: например, смотрела в одну точку не меняя положения, передает «Газета.ru».