Как усилился Черноморский флот за пять лет? Инфографика ФАН

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на прошлой неделе пожаловался на существенное усиление боевого потенциала Черноморского флота РФ. Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что именно напугало украинского адмирала. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — сказал Игорь Воронченко, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

Командующий ВМСУ отметил и усиление российской системы ПВО новыми установками С-400, а также увеличение авиационного парка Черноморского флота за счет новых истребителей и бомбардировщиков.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ответил на это, что для Черноморского флота России сегодня главной задачей является не устрашение украинских моряков — как показал керченский инцидент, для этого достаточно береговой охраны ФСБ России, а решение задач в восточном Средиземноморье, где этот флот составляет основную ударную силу постоянного соединения РФ в этом регионе (подводные лодки, фрегаты и так далее).

«Именно поэтому Черноморский флот усиливается новыми надводными кораблями. Сейчас поступает в бригаду ракетных кораблей МРК «Ингушетия» с «Калибрами», пойдут корветы типа «Меркурия» в ближайшем будущем, приходят новые тральщики и другие корабли обеспечения. Естественно, усиливается противовоздушный компонент в Крыму и не только, система береговой обороны. Надо учитывать еще и фактор Грузии, где американцы собираются свою базу размещать. То есть Украина, повторюсь, далеко не самая важная для Черноморского флота проблема. Но на стороже быть надо», — подчеркнул Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, за последнее время Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками проекта 636, вооруженными крылатыми ракетами «Калибр», тремя новейшими фрегатами проекта 2135 — «Григорович», «Макаров» и «Эссен», тремя новыми малыми ракетными кораблями «Буян-М», новыми патрульными кораблями типа «Василий Быков» — два уже в строю, будет еще четыре (они призваны защищать российскую экономическую зону, в том числе в Черном море, и имеют на борту вертолеты).

Кроме того, за последние пять лет ЧФ РФ усилился двумя новейшими тральщиками проекта 12700, не имеющими аналогов в мире. Их корпуса выполнены из монолитного стеклопластика методом вакуумной диффузии.

Морская авиация ЧФ получает новейшие Су-30, береговая линия усилена ракетными комплексами «Бастион» и «Бал». Что касается новой системы ПВО, то это уже не Черноморский флот, а межвидовая группировка — смешанная авиадивизия, которая находится в Крыму, а также дивизия ПВО С-400. Плюс стрелковый корпус, созданный в Крыму. Он включает соединение береговой обороны, бригады морской пехоты, один артиллерийский полк и другие соединения.