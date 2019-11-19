Раскрыты самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Москва, 19 ноября. Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом журналистам рассказали во вторник в пресс-службе Деда Мороза.

Отмечается, что чаще всего в своих письмах дети просят, чтобы их родные были счастливы и здоровы. Кроме того, дети просят телефоны, куклы и автомобили.

В пресс-службе рассказали, что одну из непривычных просьб Дед Мороз обнаружил в письме девятилетней девочки из Владимирской области. Ребенок тревожится из-за экологической ситуации, в частности из-за осушения рек.

«В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — указал представитель пресс-службы Деда Мороза.

Известно, что по состоянию на первое ноября Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Примечательно, что их авторами являются как дети, так и взрослые. В канцелярии Деда Мороза делят письма на творческие и добрые, сообщает RT.

Также в пресс-службе Деда Мороза рассказали о важных правилах написания письма с пожеланиями. Письмо не надо начинать с таких заявлений, как «я хочу» или «подари мне». Изначально необходимо указать, кому направлено письмо и поприветствовать волшебника, пишет «ФедералПресс».