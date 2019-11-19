Верник рассказал обеспокоенным поклонникам о своем самочувствии

Москва, 19 ноября. Народный артист РФ, актер театра и кино Игорь Верник госпитализирован с болями в области желудка, сообщили СМИ. По информации прессы, 56-летний артист сам приехал в больницу.

Как передает «Пятый канал», по предварительным данным, у Верника диагностировали острый панкреатит.

Артист прокомментировал информацию о своей госпитализации и рассказал обеспокоенным поклонникам о своем самочувствии. В stories в своем Instagram-аккаунте Верник разместил видеозапись, в которой поблагодарил всех, кто волнуется о его здоровье.

«Вспомните, каким я приехал. Меня ввезли в этот дом без движения, и вот сейчас другой человек выходит», — сказал Верник.

Видео также сопровождают надписи «спасибо, мои любимые» и «спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье.

Как передает «Газета.Ru», ранее в ноябре СМИ уже сообщали о госпитализации Верника. 8 ноября появилась информация, что артиста доставили в больницу с репетиции в Московском художественном театре имени Чехова. Сообщалось, что во время генерального прогона театральной постановки «Номер 13D» Верник пожаловался на сильные боли в пояснице и онемение ноги.

Пресс-атташе театра сообщал, что актера доставили в Боткинскую больницу «в связи с обострением остеохондроза». Ему провели обследование, а после отпустили домой.