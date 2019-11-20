Закон «О профилактике семейно-бытового насилия» как волк в овечьей шкуре

В России поднялась информационная волна, развернутая антисемейным лобби о якобы масштабном насилии, происходящем в семье, и вытекающей из этого необходимости принятия специального закона. Своим мнением по этому вопросу поделился член президиума общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Владимир Обозный.

Речь идет о законопроекте под названием «О профилактике семейно-бытового насилия». Этот законопроект под номером 1183390-6 был внесен еще в 2016 году. В том же 2016 году его вернули на доработку, однако — не по причине несогласия со смыслом законопроекта, а потому что не было получено заключение правительства РФ по финансовой стороне законопроекта.

Это уже 51-я попытка протащить подобные ювенальные нормы в российское законодательство. Причем «51-я попытка» — это не аллегория, а арифметика. Именно столько попыток и проектов с разных сторон и в разной форме было «предложено» и «разработано».

Все эти попытки мы сегодня рассматривать не будем. Предлагаю вкратце рассмотреть законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» и выделить те его пункты, которые несут опасность для всех нас, несмотря на его «доброе» название. При ознакомлении с законопроектом сразу настораживают использующиеся в нем понятия, указанные в статье 3.

«Психологическое насилие — умышленное унижение чести и (или) достоинства путем оскорбления или клеветы, высказывания угроз совершения семейно-бытового насилия по отношению к пострадавшему, его супругу или его родственникам, бывшим родственникам, знакомым, домашним животным, преследование, изъятие документов, удостоверяющих личность, принуждение посредством угроз либо шантажа к совершению преступлений и (или) правонарушений, аморальному поведению или действиям, представляющим опасность для жизни или здоровья пострадавшего, а также ведущим к нарушению психической или психологической целостности; умышленное уничтожение, повреждение или удержание имущества пострадавшего либо его родственников; Сексуальное насилие — деяние, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу пострадавшего, в том числе принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа, а также любые иные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним».

В этих двух понятиях уже сразу выражен смысл, ради которого и разработан законопроект «о семейно-бытовом насилии». Очевидно, что умышлено уничтожать, повреждать или удерживать чужое имущество, а также ограничивать половую свободу нельзя. Но! Это не должно действовать в рамках семьи!

Ведь когда родители временно забирают у ребенка компьютер или смартфон, чтобы их чадо начало делать уроки, то, по этому законопроекту, родители становятся нарушителями. А если муж или жена против того, чтобы их вторая половина начала «ходить налево», то по этому законопроекту — это тоже «насилие над половой свободой»!

Рассмотрим, что же предлагают авторы законопроекта для нарушителей. Это прописано в статье 17.

«Мерами индивидуальной профилактики семейно-бытового насилия являются: 1) профилактический учет; 2) профилактическая беседа; 3) специализированные психологические программы; 4) защитное предписание; 5) судебное защитное предписание».

Если с первыми тремя мерами все ясно и понятно, то что такое защитное предписание и судебное защитное предписание, сразу и не поймешь. Как это действует? Об этом говорится в статье 22.

«В целях обеспечения безопасности пострадавшего либо иных лиц, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, сотрудником полиции /.../ незамедлительно выносится защитное предписание. Защитное предписание выносится при наличии данных, указывающих на совершение семейно-бытового насилия, либо попытки его совершения или угроз его совершения (пункт 1 статьи 22). Срок действия защитного предписания составляет один месяц с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено (пункт 7 статьи 22). Защитным предписанием на нарушителя возлагается обязанность пройти специализированную психологическую программу (пункт 5 статьи 22)».

В пункте 4 статьи 22 защитным предписанием нарушителю запрещается:

1) совершать семейно-бытовое насилие; 2) преследовать пострадавшего;

В статье 3 дано определение понятию преследование — неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем, а также любые иные действия, направленные на пострадавшего, вызывающие у него страх за свою безопасность.

«На время действия защитного предписания лицо, в отношении которого оно вынесено, ставится на профилактический учет органами внутренних дел, и за ним осуществляется профилактический контроль (пункт 10 статьи 22)».

Таким образом, имея цель повлиять на своего ребенка или неверную половину, вы рискуете оказаться на профилактическом контроле у органов внутренних дел. А с учетом запрета на ведение даже устных переговоров с «пострадавшим» — скорее всего вам придется на некоторое время (в отдельных случаях законопроектом устанавливается срок до года) не приближаться к «пострадавшему». Это значит, что, скорее всего, «нарушитель» вынужден будет временно съехать с жилплощади, даже если это его собственность. Согласитесь, что такие меры дают возможности для различных манипуляций и злоупотреблений. И, что самое главное – начисто разрушат любую семью, если члены семьи будут проживать в разных местах.

Это мы ознакомились с вами с «защитным предписанием», которое выносят сотрудники полиции, выступающие в роли того, кто может, по сути, запретить собственнику проживать в его квартире. Без решения суда!

Теперь давайте посмотрим, что же такое «судебное защитное предписание». Оно по своей сути является тем же самым защитным предписанием, только вынесенным мировым судьей (статья 23). В этом случае в отношении «нарушителя» уже будет действовать прямое судебное требование «обязать нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим на срок действия судебного защитного предписания, независимо от того, кто является собственником жилого помещения (подпункт 1 пункт 3 статьи 25).

Резюмируя все вышесказанное, мы видим очередную попытку сторонников ювенальной юстиции внедрить в наши семьи нормы, которые будут их разрушать. Это суть.

А способом протаскивания этого законопроекта, как всегда, является удар по эмоциям. Раз вы против этого закона – значит вы за насилие над женщинами и детьми, за семейное насилие! Нет – мы против этого законопроекта, потому, что он разрушает семью, а насилие над любым человеком мы считаем совершенно неприемлемым.

При этом лоббисты этого законопроекта прямо лгут о необходимости принятия такого закона. Одним из их доводов является миф о 14000 женщин в год, якобы погибающих от семейного насилия. Эта цифра очень часто используется ими, чтобы нагнать эмоций. И постоянно повторяется.

Однако опровергнуть ее и убедиться в лжи лоббистов очень просто. Достаточно зайти на официальный сайт Министерства Внутренних Дел, где в разделе «Статистика и аналитика» можно открыть данные по состоянию преступности за любой период.

Так вот, за весь 2018 год всего всех видов убийств и покушений на убийство в стране было зарегистрировано 8574 случая. Еще раз – всего всех видов убийств и покушений на убийство (то есть, инцидентов, при которых человек остался жив) во всей стране за весь 2018 год 8574 случая. Речь идет не о «преступлениях в семье», а в целом, везде. Убитых при налете или ограблении, зарезанных хулиганами, застреленных наемными убийцами и т. д. и т. п.

Как видите, ложь лоббистов законопроекта налицо: реальная ситуация никак не похожа на озвученные 14000 женщин, якобы погибших от семейного насилия. Чтобы окончательно убедиться, как сильно и нагло нам пытаются наврать, чтобы воздействовать на наши эмоции, приведем еще немного статистики.

Согласно данным, предоставленным МВД в ответ на официальный запрос от члена комитета Совета Федерации РФ по международным делам Ольгой Тимофеевой, количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений меньше 4000 (в 2016 г. — 3851, в 2017 г. — 3417, в 2018 г. — 3260)! Подчеркиваем, речь об общем числе особо тяжких преступлений с применением насилия в семье, а не только убийств и не только женщин! С этой информацией может ознакомиться каждый на сайте РВС (Родительское Всероссийское Сопротивление). То есть за три года число тяжких и особо тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось более, чем на 15%.

Ложью и враньем хорошее дело никогда не делается: спросите себя, почему все говорящие о необходимости принятия «закона о семейно-бытовом насилии» используют одни и те же лживые данные?

Их цель куда более серьезная, чем вы можете себе представить. Они бьют по семье в целом. Их задача – представить дело так, что именно находясь дома, в семье, человек подвергается самой большой опасности стать жертвой насилия! На улице гораздо безопаснее. Еще безопаснее – жить одному. «Не надо семьи – источника насилия» – вот, что они хотят внушить обществу в целом и каждому человеку в отдельности. Таким образом, закон «О профилактике семейно-бытового насилия» – это волк в овечьей шкуре. Его нельзя принимать ни в коем случае.

От редакции

Редакция ФАН обращает внимание читателей на значимую ошибку в аргументации автора: он полагает, ссылаясь на данные МВД РФ, что «за весь 2018 год всего всех видов убийств и покушений на убийство в стране было зарегистрировано 8574 случая».

В действительности, данные МВД РФ некорректно представляют ситуацию с убийствами в стране – в них не учитываются как убийства случаи гибели граждан в результате нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и другие составы преступлений. Это обстоятельство было признано официально в ответе МВД РФ на соответствующий запрос ФАН.

Таким образом, в реальности в России в результате преступных посягательств ежегодно гибнет примерно 30 тысяч граждан, поэтому названное сторонниками закона число в 14 тысяч жертв бытового насилия не выглядит столь невероятным, как представляется уважаемому автору.