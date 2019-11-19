В Госдуме рассказали о специальных «лагерях», занимающихся подготовкой «оппозиции»

Москва, 19 ноября. «Лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, финансируемые из-за рубежа, обнаружили в ряде российских регионов. Об этом рассказал член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, депутат Адальби Шхагошев.

Напомним, 14 ноября глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что попытки иностранного вмешательства во внутреннюю политику РФ были зафиксированы в 17 ее субъектах. Теперь собранные факты будут направлены в Генпрокуратуру и Минюст РФ, чтобы полномочные органы приняли свои меры.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта», различные НКО, ставшие инициаторами создания центров подготовки участников протестных акций, помимо Москвы и Петербурга, могут действовать также в Крыму, Омске, Екатеринбурге, Калининграде и ряде регионов Северного Кавказа. Точный список организаций и их местонахождение депутаты не разглашают.

Однако Шхагоев пояснил, что речь идет и о так называемых «виртуальных лагерях», в которых «протестные мысли» концентрируются на площадках соцсетей. Такие точки подготовки отличаются тем, что не имеют географического обозначения.

Для «воспитанников» подобных мест, ставших впоследствии организаторами митингов, в Думе предлагают ввести особое уголовное наказание, вплоть до лишения свободы, сказал депутат. Он объяснил, что соответствующий законопроект «будет внесен в следующем году», его авторами, вероятно, станут сразу несколько парламентариев.

Слова Шхагоева подтвердил также другой входящий в комиссию депутат Андрей Исаев.

«Комиссия приняла решение разобраться в ситуации и подготовить соответствующий законопроект», — сказал он.

Исаев отметил, что пока преждевременно говорить о том, будет ли это новая статья УК или поправки к действующим статьям.

Шхагоев добавил, что все, связанное с УК, требует тщательной проработки, а также уточнил, что уголовная ответственность будет распространяться только на организаторов несанкционированных акций, которые обучались в финансируемых иностранными государствами «лагерях».

«Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга», — пояснил депутат.

Адвокат Дмитрий Зацаринский выразил мнение, что найти доказательства, подтверждающие подготовку человека в подобном месте, будет проблематично, и для этого придется провести целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Стоит отметить, что УК РФ уже предусматривает уголовную ответственность за организацию несогласованных митингов и демонстраций. Так, согласно ст. 212.1 УК, за неоднократные нарушения при организации, либо проведении таких мероприятий предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб. При этом максимально суровое наказание — пять лет тюремного заключения.

Летом 2019 года в России было организовано несколько протестных акций. «Оппозиция» впервые смогла вывести людей на улицы. Все акции были тщательно спланированы и превели к настоящим массовым беспорядкам. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование «Анатомия протеста» и выявило механизмы противозаконного вмешательства в суверенные дела России.