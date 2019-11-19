Боярский заявил, что не собирается делать из себя «молодого дурачка»

Санкт-Петербург, 19 ноября. Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего дня рождения. Об этом артист театра и кино сказал в программе «Ты не поверишь!» на телевизионном канале НТВ.

Как признался 69-летний актер, он не намерен строить из себя молодого.

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь», — пошутил Боярский.

Он также отметил, что в настоящее время его «поддерживают медсестры и довольно удачно», пишут «Дни.ру».

26 декабря текущего года Боярский будет праздновать 70-летие. Актер признался, что не любит этот праздник и желает, чтобы «быстрее закончилось это идиотское число», и он «спокойно мог жить дальше». На пенсии Боярский планирует воспитывать внуков.

В прошлом месяце СМИ сообщили, что у Михаила Боярского могут быть проблемы со здоровьем. Фармацевт одной из аптек Северной столицы рассказала, что артист покупал у нее медицинские препараты и выглядел плохо — «не смог стоять, сидел, у него тряслись руки». Женщина не исключила, что у артиста есть проблемы с сердцем, поскольку он купил препараты, понижающие пульс.

Ранее Боярский рассказал зрителям о продолжении известной художественной ленты и воскрешении своего персонажа. Артист отмечал, что для него стало огромным сюрпризом, что герой, которого он играет, воскрес.