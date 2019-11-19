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МВД показало крупнейшую лабораторию по производству наркотиков в России

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МВД показало крупнейшую лабораторию по производству наркотиков в России

Москва, 19 ноября. Министерство внутренних дел России опубликовало видео, на кадрах которого показана крупнейшая лаборатория по производству наркотиков в России.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что крупнейшая нарколаборатория была обнаружена в Подмосковье. Преступники производили на площади в четыре гектара синтетические наркотики, которые затем расфасовывали и продавали через Интернет.

Во время операции сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1,5 тонны наркотиков, четыре тонны реактивов, несколько сотен килограммов прекурсоров (которые они продавали более мелким лабораториям), а также семь химических реакторов и другое оборудование. Стоимость каждого химического реактора для смешивания варьируется от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, передает «Газета.ru».

На кадрах видео можно увидеть различные емкости для приготовления запрещенных веществ в лаборатории, а также химические реакторы и склад с реактивами. 

Силовики задержали организаторов запрещенного производства — трех химиков с Украины, курьера-закладчика и мужчину, подозреваемого в организации предприятия. Все фигуранты уголовного дела были арестованы.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Свердловской области нашли и изъяли 10 килограммов синтетических наркотиков, а также пресекли деятельность межрегиональной преступной группы по сбыту запрещенных веществ.

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Источник: РИА Новости
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