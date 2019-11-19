Медик рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

Москва, 19 ноября. Метеозависимые люди чувствуют себя плохо из-за резкой смены атмосферного давления, а не из-за высоких или низких показателей. Об этом сообщила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова. Также врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление.

По словам медика, особенно остро смену атмосферного давления чувствуют те, кто имеет патологии сосудов. При этом скачки давления являются своеобразной тренировкой для сосудов.

«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного», — отметила Иванова.

Как рассказала врач, у метеозависимых людей проблемы с самочувствием возникают в день аномального изменения атмосферного давления и отстают на сутки. В такие периоды гипертоники должны соблюдать схему лечения и принимать прописанные врачами препараты, джае если артериальное давление находится в норме. Кроме того, имеющим проблемы со стенками сосудов при аномалиях атмосферного давления следует на два–три дня сократить физические нагрузки. Также врач посоветовала отказаться от соли, поскольку она относится к факторам риска, и ее и так достаточно много в продуктах.

«Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного. Контролируйте свое состояние», — призвала Иванова.

По словам медика, любому здоровому человеку нужно следить за пульсом и давлением, а при заметных симптомах обращаться к врачу. Также в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» Иванова подчеркнула, что тонометр нужен каждому человеку старше 20 лет.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» атмосферном давлении. Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, повышение давления будет сопряжено с похолоданием.